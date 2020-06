annonse

annonse

Høyres programkomité vil inngå avtaler med tredjeland, og ikke redusere muligheten til opphold for de som søker asyl direkte i Norge.

– Vi trenger et system som ikke oppfordrer folk til farlige reiser over Middelhavet, sier programkomiteens nestleder Henrik Asheim til NTB. Asheim er statsråd for forskning og høyere utdanning.

– Derfor bør Norge som hovedregel ikke gi opphold til de som søker asyl direkte i Norge, men heller inngå avtaler med trygge tredjeland, slik at de som har behov for beskyttelse, får det.

annonse

Dette er en klar innstramming på gjeldende asylpolitikk. På denne måten oppfyller Norge sine forpliktelser samtidig som man kan hjelpe flere. Norge bruker 11 milliarder kroner årlig på mottak og integrering. Høyre vil bruke noen av disse pengene på å inngå avtaler med tredjeland.

– Selv om vi har et internasjonalt ansvar, så må vi ikke glemme at vi også har et ansvar overfor egne innbyggere. Høy innvandring over tid legger press på velferdssystemene våre, i tillegg til å endre samfunnet raskt på kort tid, sier Asheim.

Les også: Helgheim avfeier Høyres handlingsregel for innvandring: – Det vil ikke komme færre innvandrere

Flere forslag for innstramming

annonse

Høyre har den senere tid kommet med en rekke forslag for en mer restriktiv asyl- og innvandringspolitikk. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen leder Høyres innvandringsutvalg, som nylig tok til orde for en handlingsregel for å styre en skjerpet innvandringspolitikk, ifølge Aftenposten.

Målet er å sikre at asylpolitikken ikke styres av internasjonale kriser, men besluttes politisk av Stortinget. Det har også kommet forslag om å stramme inn reglene for familieinnvandring og kutt i antall kvoteflyktninger.

På spørsmål om Høyre nå har stjålet FrPs klær, svarer Asheim:

– Det tror jeg ikke. Men jeg tror programmet til Høyre kommer til å være strengere på innvandring enn tidligere. Det handler om å erkjenne at de internasjonale problemet er så store at vi må stille oss noen grunnleggende spørsmål.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474