«Poenget er altså at helt uavhengig av om du eller andre anser deg som rasist eller ei, så vil ting du gjør, i din hverdag – ting som du kanskje oppfatter som humor, tilfeldig, normalt eller ubevisst – bidra med på å opprettholde et system som til syvende og sist har den effekten at den favoriserer hvite.»

I Utrop harselerer stipendiat Sandra Fylkenes i Utdanningsvitenskap for lærerutdanningen over nordmenn som mener de ikke er rasister.

Hun trekker frem utsagn av typen «Jeg er ikke rasist bare fordi jeg henvender meg til den eneste etnisk norske (les: ‘hvite’) personen når jeg behøver hjelp med å finne frem til Munch-museet fra Tøyen t-banestasjon» eller «Jeg er ikke rasists bare fordi jeg spør deg om hvor du kommer fra, hvor du egentlig kommer fra – sånn egentlig.»

Gjennomsyrer

Stipendiaten mener imidlertid at det ikke handler om hvorvidt den enkelte personen er rasist eller ikke men at rassisme er en ideologi om «hvit overlegenhet som er satt i system»o gosm hun hevder at «alle både befinner og finner oss i.»

« Denne hvitheten gjennomsyrer vårt samfunn i den grad at den blinder oss for våre daglige bidrag», skriver Fylkenes og konkluderer slik:

– Ren galskap

Blant de som har reagert på kommentarartikkelen er sosiolog Kjetil Rolness.

«Denne teksten er ren galskap », skriver han på Facebook og hevder at den viser hva den nye antirasismen handler om::

«Ikke å påvise og bekjempe reell rasisme. Ikke skape forståelse og fellesskap på tvers av forskjeller. Ikke fremme sannhet og innsikt om sosiale strukturer. Men å sette grupper opp mot hverandre. Tenke verst mulig om den hvite majoritetsbefolkningen. Og fremme ytterliggående teorier om hva som “gjennomsyrer vårt samfunn” – teorier som verken lar seg bevise eller motbevise.»

