– Vi har en form for kampanjejournalistikk hvor journalister går i flokk.

Ifølge Medieundersøkelsen ville 46,4 prosent av journalister ha stemt på Rødt, SV eller MDG. Dette er i sterk kontrast til de 17,8 prosentene disse partiene oppnår blant vanlige velgere.

Disse tre partiene stemmer også nærmest likt i Stortinget. Utad kan de kommunisere konkurrerende hjertesaker. Men i praktisk politikk er de like. De vil avvikle oljeindustrien, øke innvandringen og finansiere det med mer skatt.

Journalister har gått fra Norges eldste parti Venstre og funnet sin plass i det yngste partiet MDG. Høyre og Arbeiderpartiet taper også oppslutning. Det er kun 1.8 prosent som oppgir at de stemmer Frp.

Journalister er den del av den fjerde statsmakt, de er opinionsformidlere og opinionsskapere, de setter dagsorden for samfunnsutviklingen og er også et forum for offentlige debatter. I teorien skal det være et tydelig skille mellom meningsbærende artikler og nøytral journalistikk.

Leder for tankesmien Civita og tidligere statsråd Kristin Clemet har påpekt at det også skjer at holdninger fra kommentatorene og redaksjoner forplanter seg inn i den ordinære journalistikken ved at mediene konstruerer eller forstørrer konflikter på sentrum-høyre- eller sentrum-venstre-siden i politikken.

Civita skriver videre at vi har en form for kampanjejournalistikk hvor journalister går i flokk. Det viser også internasjonal forskning. I flere tiår har sosiologer og medieforskere påpekt at journalister velger ut og tolker sine nyheter. Det kan blant annet skyldes en økende fragmentering og polarisering i bruken av media, kombinert med at det brukes mindre midler på tradisjonell journalistikk.

En økende mistro til media kan også sees i sammenheng med en svekket tillit eliten som helhet.