annonse

annonse

Kaveh Rashidi antyder at den allment aksepterte tanken om to kjønn ikke lenger er tilstrekkelig i dagens samfunn.

I en kronikk i Aftenposten skriver den prominente legen og skribenten Kaveh Rashidi om kjønnsidentitet, i anledning Oslo Pride. Han vedgår at de fleste av oss tenker at det kun finnes to klart definerte kjønn. Han indikerer blant annet at majoritetens perspektiv rundt det at vi har to kjønn, er galt.

«En betydelig andel mennesker føler ikke tilhørighet i en av disse to kategoriene. Likevel har vi dyttet alle inn i én av de to kjønnsbåsene. Båser som er definert såpass smalt, at mangfold ofte blir tolket som avvik eller mislykkede varianter av sitt eget kjønn. Sannheten er at det er definisjonen vår av to kjønn som har vært en forenkling», skriver Rashidi.

annonse

Les også: Jeg eier min historie

Følelser

Legen mener at det kun er en selv som kan vite hvilket kjønn man tilhører.

«Kjønnet ditt er det bare du selv som kan vite. Tenk om noen andre hadde bestemt at du måtte være et annet kjønn enn du er. Prøv å forstå den følelsen. Er det ikke absurd om noen sa at du var noe annet enn det du føler deg som?»

annonse

Spekter

Han hevder at den tradisjonelle binære modellen med to kjønn, som de aller fleste, også transpersoner, definerer seg innenfor, ikke er tilstrekkelig i dagens samfunn, og at alle mennesker befinner seg på et spekter hva gjelder kjønn. Han tar også et kraftfullt oppgjør med Kari Jaquesson, som har uttalt at «mann kan ikke bli kvinne».

«Dette er bare en enkel forklaring av biologien vår, som sier at kjønn ikke er svart/hvitt, men et spekter. Vi mennesker befinner oss alle et sted på spekteret.»

«Det er i alle fall ikke Kari Jaquesson eller noen andres oppgave å bestemme hva Per er. Hva vet hun eller jeg om Pers kjønn? Fint lite. Fasiten ligger hos Per, kanskje Per er en kvinne.»