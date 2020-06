annonse

Åtte fengselsbetjenter ble flyttet til en annen avdeling da et fengsel i Minnesota fikk Derek Chauvin i sin varetekt.

Begrunnelsen var at fengselsdirektøren Steve Lydon mente de åtte betjentene, som alle hadde minoritetsbakgrunn, utgjorde en fare for politimannen som er tiltalt for forsettlig drap på George Floyd. Lydon fikk kun 10 minutters varsel om at Chauvin var på vei til fengselet.

Fengselsbetjentene klaget inn avgjørelsen og hevdet seg utsatt for diskriminering.

– Av hensyn til bekymring, og uten mye tid på meg, tok jeg avgjørelsen om å begrense eksponeringen for fargede ansatte for en drapsmistenkt som kunne skape sterke følelser, sa Lydon under en innledende etterforskning. Den eneste begrunnelsen var betjentenes hudfarge, ifølge Star Tribune.

Eight minority Ramsey County corrections officers have filed discrimination charges with the state’s Department of Human Rights after they were barred from guarding or having any contact with former Minneapolis police officer Derek Chauvin last month. https://t.co/ILJJ6keycm

— Star Tribune (@StarTribune) June 21, 2020