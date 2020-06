annonse

Alexandria Ocasio-Cortez (D) mener ungdommer på TikTok sørget for dårlig oppmøte på Trump-rally i Oklahoma.

Den venstreradikale kongresskvinnen kjent som AOC fryder seg og skriver på Twitter:

«I virkeligheten ble du ROCKA av tenåringer på TikTok som flommet Trump-kampanjen med falske billetter og lurte deg til å tro at millioner av mennesker ønsket om å se din hvite overlegenhet på åpen mikk nok til å fylle en stadion under COVID 19».

Meldingen var et svar på en tweet fra Brad Parscale, som er kampanjeleder for Trump 2020. Parscale hevdet at radikale demonstranter hadde forhindret noen av presidentens tilhengere fra å delta på folkemøtet i Tulsa ved å bestille opp billetter uten noen intensjon om å møte opp. Resultatet vill bli en mengde tomme seter.

Actually you just got ROCKED by teens on TikTok who flooded the Trump campaign w/ fake ticket reservations & tricked you into believing a million people wanted your white supremacist open mic enough to pack an arena during COVID

Shout out to Zoomers. Y’all make me so proud. ☺️ https://t.co/jGrp5bSZ9T

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 21, 2020