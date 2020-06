annonse

Det er gode grunner til å være skeptisk til både budskapet og måten Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) fremfører det på. Men nettopp derfor må politiet legge til rette for at de kan bli hørt.



Lørdag formiddag skrev Oslo-politiet på Twitter at de var til stede på Mortensrud for å «verne om ytringsfriheten».

Det er i utgangpunktet prisverdig. Særlig i et klima hvor mange ønsker det motsatte, at ytringsfriheten innskrenkes og forbeholdes de med de riktige meningene.

Det har vi sett i Trondheim, der de rødgrønne politikerne vil forby demonstrasjoner de mener har et «rasistisk budskap». Det er nærliggende å tro at det er nettopp SIAN de hadde i tankene.

En drøy halvtime senere var arrangementet avsluttet, ifølge arrangøren etter påbud fra politiet som ikke maktet å holde kontroll på situasjonen. Da hadde SIAN-leder Lars Thorsen og den lille håndfullen SIAN-medlemmer som hadde møtt opp blitt pepret med tomater, egg, flasker og tunge gjenstander.

Det skjedde etter at politiet på forhånd hadde avvist et ønske fra bydelsutvalget om å stanse demonstrasjonen. Politiet viste rett og slett til at ytringsfriheten trumfer andre hensyn.

Prinsipiell

Dette er en god, riktig og prinsipiell holdning. Også om det skulle ha vært slik at SIAN planla å spre hatefulle ytringer som ville kunne blitt rammet av et lovforbud, ville det ha vært en form for forhåndssensur å nekte arrangementet gjennomført.

Dette er viktig. Man kan ha lite til overs for SIANs generaliseringer eller provokative metoder. Men det i seg selv er ikke noen grunn til å nekte disse ytringene fremført, noe mange også på venstresiden forstår.

Samtidig er det grunn til å spørre seg om hva som faktisk skjedde. Politiet hadde møtt mannsterkt opp, men tilsynelatende ikke med nok ressurser til å sørge for at arrangementet kunne finne sted som planlagt. I stedet skal ifølge arrangørene politiet ha gitt SIAN beskjed om å pakke sammen etter kun en liten halvtime.

I mellomtiden hadde det blitt kastet gjenstander som potensielt kunne ha forvoldt stor skade. Ingen ble pågrepet og arrangørene kunne skryte av å ha jaget vekk SIAN.

Resett har henvendt seg til Oslo politidistrikt lørdag, uten å få svar. Men spørsmålet lyder likefullt: Tar politiet oppgaven med å beskytte ytringsfriheten tilstrekkelig på alvor? Og er det forbundet med straffrihet om man bruker vold for å hindre ytringer i å finne sted?