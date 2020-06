annonse

annonse

Politiet i den engelske byen Reading bekrefter at tre personer er drept i et knivangrep i en park i byen og at en 25 år gammel mann er siktet for drapene.

– Det er foreløpig ikke holdepunkter for å behandle dette som en terrorhandling, men saken etterforskes åpent, og vi får støtte fra kontraterrorpolitiet, skriver i politiet i Thames Valley i pressemelding natt til søndag.

Politiet har startet drapsetterforskning etter at tre personer er drept og tre andre er alvorlig skadd. En 25 år gammel mann fra Reading er pågrepet og siktet for ugjerningen.

annonse

– På det nåværende tidspunktet ser vi ikke etter noen andre som kan ha forbindelse med dette. Det er heller ikke noe annet som tilsier at det noen ytterligere fare for publikum, men vi oppfordrer folk til å være oppmerksomme, sier kriminalsjef Ian Hunter.

Vitne måtte løpe

Vitner som så hendelsen har fortalt om en mann som kom opp til en gruppe mennesker og tilsynelatende helt umotivert begynte å stikke dem ned bakfra.

– En person som var alene, kom gående og plutselig ropte ut noen uforståelige ord og gikk rundt til en gruppe på om lag ti personer og begynte å stikke dem. Han stakk tre av dem alvorlig i nakken og under armene og så snudde han rundt og begynte å løpe mot meg, forteller Lawrence Worth til Sky News. Worth sier han måtte løpe fra angriperen.

En rekke videoer som er lagt ut på sosiale medier, viser flere personer som ligger urørlig på bakken og andre som driver med gjenopplivningsforsøk.

annonse

– Vi er klar over at hendelsen ble fanget opp med mobiltelefoner, og vi vil gjerne komme i kontakt de som har slike bilder. Og av respekt for de døde og skadde og deres pårørende, vær snill å ikke legg disse bildene ut på sosiale medier, sier kriminalsjefen.

Johnson kommenterer

Parken der angrepet skjedde ligger i Reading utenfor London. Tidligere på dagen hadde Black Lives Matter-bevegelsen en demonstrasjon i parken, men politiet avviser at det er noen sammenheng mellom dette og knivangrepet.

– Dette skjedde tre timer etter at demonstrasjonen var avsluttet, sier Hunter.

Storbritannias statsminister Boris Johnson har kommentert hendelsen på Twitter hvor han skriver:

– Mine tanker går til dem som er berørt den grusomme hendelsen i Reading, og min takk går til nødetatene som er på stedet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474