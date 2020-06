annonse

annonse

Ikke bare mannfolk terroriserer uskyldige forbipasserende på svensker gater og torg.

16 år gamle Figge hadde akkurat møtt noen venner i Bergshamra i Stockholm, da han ble nødt til å løpe for livet, jaget av en psykisk syk kvinne med kniv.

Etter at han først ankom stedet og møtte sine venner, ble han fortalt at en kvinne hadde henvendt seg til vennene før han kom, og bedt om å få sigaretter. Hun skal ha blitt svært opprørt da tenåringene sa nei.

annonse

– Hun skrer «jævla fittesvenske» og truet med at hun skulle komme tilbake med kniv eller pistol, forteller Figge til nettavisen Samhällsnytt.

En av vennene reagerte på ordbruken, og det oppstod en krangel, men så forsvant kvinnen en stund. Hun holdt seg borte fra Figge og vennene helt til de skulle ta en buss, og gikk mot en holdeplass i nærheten. Da dukket kvinnen opp igjen – denne gangen bevæpnet med en stor kjøkkenkniv.

Les også: Sverige: Gjeng steinet tolv år gammel jente

Gikk til angrep

annonse

16 år gamle Figge forteller at vennegjengen forsøkte å roe ned situasjonen, samtidig med at de holdt utkikk etter bussen for å kunne forlate stedet. Dette lot til å irritere kvinnen enda mer, og hun gikk til angrep og jaget de svenske ungdommene med kniven sin, som hun holdt ut foran seg. Figges venner filmet hendelsen, og et klipp er lagt ut på Samhällsnytts hjemmesider.

– Hun skrek «vil du ha kniven i hodet? Skal jeg skjære hodet av deg?», forteller Figge.

Bakgrunn fra Midtøsten

Han stod i øyeblikket nærmest kvinnen, og ble derfor hennes hovedsakelige mål. Etter at hun mislyktes i å knivstikke ham, gikk hun fra stedet, og tenåringene, som er beskrevet som opprørte, ringte til politiet, som ankom stedet straks. De lot til å kjenne til kvinnen, og dro sporenstreks til hennes bolig.

Den psykisk syke kvinnen skal ha bakgrunn fra Midtøsten og er i 30-årsalderen. Figge mener at hun virket mentalt ustabil.

annonse

– Jeg kommer til å unngå Bergshamra i fremtiden, sier han.