Donald Trump kan improvisere og han gir og tar energi fra det fysiske publikum. Som folketaler er han uten sammenlikning den beste politikeren jeg har sett i nyere tid.

Alt i alt var ikke talen i Tulsa i går kveld amerikansk tid den aller beste han har gjort, men det var likevel bra nok til befeste hans overlegne posisjon stilt overfor velgerne sammenliknet med Joe Biden. Og til tider var han morsom også på egne vegne. Jeg vet at de som hater Trump, gjør det så ettertrykkelig at de overhodet ikke tillater seg selv å like eller anerkjenne noe han gjør, men måten han parodierte sin egen krokete gange ned fra podiet på West Point, var fantastisk. Han vendte svakhet til en styrke.

Trump hadde kraft i stemmen og oste av selvtillit gjennom hele den nesten to timer lange talen. Og det til tross for dårlige meningsmålinger, en økonomi som er på knærne etter nedstengning og en mindre enn full arena. Trump er heller ikke blitt yngre på disse fire årene, men det merkes fortsatt ikke under slike opptredener. Han fylte nylig 74 år.

I den grad 77 år gamle Joe Biden tør å møte Trump til en-til-en debatter i høst, kommer han til å bli gruset. Biden roter med ordene og det er ikke bare republikanere som mener han viser tydelige tegn på demens. Trump må bare passe på så han ikke gruser ham så åpenbart at Biden får sympatistøtte.

Det kom færre mennesker til Tulsa enn Trump og hans folk håpet. Et folkemøte utenfor ble kansellert, og heller ikke hovedarenaen fyllte opp de 19.000 plassene. Hva det betyr, er fortsatt vanskelig å si. Hvis det er entuasiasmen for Trump blant kjernevelgerne som er på vei ned er det et dårlig tegn. Men det er for tidlig å si og andre mulige forklaringer. En tese går på at kampanjen på TikTok blant anti-Trump ungdommer for å legge beslag på billettene gjorde at Trumps egne supportere ikke møtte opp: De trodde ikke de kom til å slippe inn. Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez skryter på Twitter at denne sabotasjen var årsaken. Men Trump-kampanjen benekter dette og sier de luket ut slike falske forespørsler. Deres forklaring er frykt for coronavirus samt trusler fra venstreradikale demonstranter.

At mange holdt seg hjemme av frykt for å bli smittet av coronavirset, er vel nokså åpenbart. På en måte virker det hasardiøst av Trump å arrangere et rally innendørs. Det er fortsatt mye coronasmitte i omløp i USA og det er vel uunngåelig at ikke flere ble smittet som en følge av trengselen. Men det er likevel typisk av Trump å kjøre på. Han er nødt til å være en en outsider, og han må være ute blant folk og holde folkemøter om han skal ha sjanse til å vinne 3. november.

Det er i slike direkte møter med vanlig folk, grasrota i USA, at hans stil kommer til sin rett. Han kan snakke uten filteret fra mediene, og han peker dem ut og håner dem for fake news. Og CNN blir gjort til skamme.

Han har publikum i sin hule hånd, og også de som sitter og ser på gjennom TV og YouTube. Energien strømmer ut og folk legger merke til det. Han virker suveren, mektig, på topp. Det er slikt folk liker å se i en leder.

Mange hindringer på veien til fire nye år

Coronapandemien har svekket Trump og økonomien, og jeg tror han tar en sjanse på rask gjenåpning som vil gi et oppsving i smitten. Og noen vil som en følge dø. Hvis det blir et for stort oppsving av smitte, vil det ikke bare slå tilbake på delstatsguvernører, også presidenten kommer til å bli assosiert med tragediene. Coronasituasjonen og økonomien er de viktigste variablene som vil avgjøre utfallet i november, med mindre Bidens mentale tilstand gjør alt annet uvesentlig.

Men selv om coronautbruddet i hovedsak svekker Trump fordi arbeidsløsheten har skutt i været, gir det ham også en mulighet til å gjenvinne rollen som outsider, en som kjemper mot hele verden på vegne av USA, av folket, av flagget. For viruset kom fra Kina, og han kan argumentere for at alt så rosenrødt ut helt til økonomien måtte stenge ned.

Samtidig har demokratene gått i en enda mer radikal, ytterliggående retning og de flørter med vold og direkte anti-amerikanske holdninger. Det gir Trump og republikanerne mulighet til å presentere seg som det eneste alternativet til kaos, lovløshet og «gatas diktatur».

Det er en kamp om USAs sjel og kjerne som nå står. Kløften i velgermassen er større enn den var selv i 2016. Det kommer til å bli bitterhet og raseri uansett hvilken side som taper. En nylig meningsmåling fra Rasmussen viser at 34 prosent av amerikanere tror borgerkrig er sannsynlig innen de neste fem år. Blant demokratiske velgere er tallet 28 prosent og blant republikanere er det 40 prosent. For to år siden var forholdet snudd på hodet.

Hva en borgerkrig er, blir vel et definisjonsspørsmål, og for oss som ikke bor i USA, virker det vel smått overdrevet at det kan gå så ille. Men det er også intellektuelle som tenker i de baner, deriblant Sam Harris i en nylig podkast. Det viser at spenningene i USA nå virkelig oppleves som rystende og dype.

Donald Trump har sine begrensninger som menneske og politiker. Ikke minst hans oppfordringer til Federal Reserve om å trykke penger, er nok til kortsiktig hjelp for aksje-, bolig- og arbeidsmarkedet, men etter min mening til potensielt langsiktig skade for økonomien og USA. Å trykke penger for å dekke underskudd utsetter krakket, men kan ikke avblåse det. Og som president og den som eier «persepsjonene av økonomien» motsier han nå sine egne råd og kommentarer for økonomien da han var kandidat i 2015 og 2016.

Men demokratene ved makten vil trolig ønske å trykke enda mer penger enn selv Trump nå tar til orde for, og med dem kommer ytterligere utopiske prosjekter innen krenkelsespolitikk og økonomisk destruktive klimatiltak. Resultatet er et allerede begynnende klamt meningsdiktatur drevet av hjernevaskede unge, og medier og utdanningsinstitusjoner som ikke lenger bryr seg om fakta, noe vi ser til fulle i det faktaresistente hysteriet om rasisme i politiet i USA. Jeg anbefaler podkasten til Sam Harris også for en gjennomgang av hva forskningen faktisk sier om rasisme i politiet i USA.

Vi i det øvrige Vesten påvirkes også av utfallet av den amerikanske politiske kampen. Skal vi bevare frihet, individualisme og troen på at det er mulig å stå opp og snakke sant, eller skal vi alle bli kuet av frykten for å få krenkelsesmobben etter oss? Når de først har erklært at noe er sant, om det er om rasisme eller klima, skyr de ingen midler for å stilne de stemmene som er uenige.

Å gi etter for denne venstreradikale og autoritære mobben, er å gi slipp på et ideal som ble sådd i Vesten med den greske bystatstradisjonen – og vel også enda før det.

Det er derfor fire nye år med Trump er det beste.