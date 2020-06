annonse

Flere amerikanske storbyer opplevde uro og vold i helgen. Samtidig krever ytterliggående krefter at politiets finansiering strupes.

Fox News rapporterer at det i Chicago er meldt om elleve døde og 67 skadede i voldelige opptøyer. Blant annet er en treåring, samt en 13 år gammel jente, drept.

Tenåringsjenta befant seg i sitt hjem lørdag kveld da hun ble truffet i halsen i forbindelse med et skudd avløst utenfor. Hun ble senere erklært død.

CBS Chicago har rapportert at åtte av de skutte i Chicago var barn og tenåringer, og at fire av disse døde. Den nevnte treåringen var sammen med sin stefar klokken halv syv på ettermiddagen på lørdag, da han ble truffet av skudd i ryggen. Vitner har fortalt politiet at skuddene i dette tilfellet kom fra en blå Honda.

– Tårer er en naturlig reaksjon på disse tragiske voldshistoriene. Men vi må gjøre mer enn bare å gråte, sier David Brown fra Chicago-politiet.

– La oss holde voldelige kriminelle i fengsel lenger, og la oss revidere hjemmemonitoreringssystemet. Det fungerer ikke.

Flere dødsfall

I Seattle etterforskes en dødelig skyting i Capitol Hill Autonomous Zone, en selverklært autonom sone etablert i forbindelse med George Floyd-protestene, der en 19 år gammel mann mistet livet.

I Minneapolis, som har vært sentrum for protestene, har det blitt registrert et dødsfall og elleve skadede i sentrale deler av byen søndag morgen. Fox rapporterer at gjerningsmennene trolig åpnet ild da en gruppe mennesker forsøkte å ta seg inn i en restaurant.

It breaks my heart to see another senseless act of violence in Minneapolis.

Our city has been through so much, and we must promote peace by putting an end to gun violence.https://t.co/NRQRXhewwf

— Ilhan Omar (@IlhanMN) June 22, 2020