Ringreven Carl I. Hagen får massiv støtte i å representere Frp ved neste stortingsvalg.

Den tidligere Frp-lederen spurte sine egne lesere søndag om han var for gammel, eller om han skulle gjøre comeback og føre partiet i en mer «nasjonal» retning.

– Er nå i tenkeboksen. Skal jeg si ja eller nei til å stille som nr 3 på listen i Oslo etter Siv og Christian på stortingsvalget eller er jeg for gammel?? Kun 76 og fortsatt oppegående. Vil gjerne kjempe for at FrP kjemper for en nasjonal/ liberalistisk retning? spurte han på Facebook.

I kommentarfeltet har det ikke manglet på støtte. Over 1700 personer har kommentert, og innlegget har fått 5000 reaksjoner.

– Carl I. du må stille til valg, politikken trenger deg -‘utvilsomt. Bedre politiker har hittil ikke vært på en talerstol i Norge, skriver en kvinne.

– Kom igjen Carl I Hagen, vi og Norge trenger deg! Vær så snill, still til gjenvalg, skriver en annen.

Taus Jensen

Flere mener 76-åringen ville gitt Frp flere stemmer om han stiller.

– Du må stille, Carl. Frp trenger deg. Frp trenger flere velgere, skrives det.

Hagens Facebook-innlegg har også blitt til en sak i Aftenposten. Avisen har prøvd å intervjue Siv Jensen om det mulige comebacket.

– Partileder Siv Jensen skriver i en SMS at hun ikke «ønsker å stille til intervju» om saken, skriver Aftenposten.

Joe Biden er 77 år, Donald Trump er 74 år. Si din mening i kommentarfeltet: Bør Hagen stille opp?