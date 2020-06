annonse

Frp-toppen mener at Høyre har vært feige, fordi man ikke har våget å ta tak i radikale demografiske endringer forårsaket av innvandring.

Høyres programkomité har varslet at de ønsker få strammet inn partiets asylpolitikk, og at man ønsker å lage et system som ikke oppfordrer til farlig migrasjon over Middelhavet. Komiteens nestleder Henrik Asheim har uttalt overfor NTB at komiteens innstilling er at Norge som hovedregel ikke bør gi opphold til de som søker asyl direkte i Norge.

– Jeg tror programmet til Høyre kommer til å være strengere på innvandring enn tidligere. Det handler om å erkjenne at de internasjonale problemene er så store at vi må stille oss noen grunnleggende spørsmål, slo Asheim fast.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) lar seg imidlertid ikke imponere over utspillet fra Høyre.

– Utfordringen er at Høyre «stiller disse spørsmålene» 20 år for sent. De 20 årene har partiet brukt til å mistenkeliggjøre og brunbeise ethvert forslag fra Frp, sier Tybring-Gjedde til Resett.

Fremmedfiendtlighet

Han påpeker at da han under sin tid som leder i Oslo Frp advarte mot konsekvensene av de demografiske endringene innvandringen forårsaket, ble han anklaget fra Høyres hold for å være fremmedfiendtlig og ekskluderende.

– Analysene, uansett hvor presise, grundige og faktabaserte de var, ble avvist som fremmedfientlighet, og manglende vilje til inkludering. Konsekvensene av Høyres manglende vilje og evne til å ta realitetene innover seg skyldtes feighet. Nå ser vi resultatene.

Kostnader

Tybring-Gjedde sikter til problemene den høye innvandringen har ført med seg.

– Kostnadene til Høyres sendrektighet har vært flere hundretalls milliarder kroner, samt enorme kulturelle og verdimessige utfordringer. Samtidig har ikke verden blitt en døyt bedre, snarere tvert i mot, slår Frp-politikeren fast.

