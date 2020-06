annonse

HamKam-profilen Marcus Pedersen er dømt til 24 dagers fengselsstraff for promillekjøring.

Pedersen hadde en promille på 2,26 da han kjørte bil 5. april i år.

Saken gikk som tilståelsesdom i Hedemarken tingrett. NTB skriver at Pedersen allerede vært åpen om promillekjøringen i et intervju med Hamar Arbeiderblad.

I tillegg til fengselsstraffen, dømmes Pedersen til å betale 52.500 kroner i bot. Han mister også retten til å kjøre bil i to og et halvt år.

– Jeg skal ta den straffen jeg får. Hendelsen kom som en følge av hvordan ting har vært og hvordan jeg har hatt det. Nå er jeg bare glad for at jeg ikke kjørte på noen eller noe. Det er skamfullt, sa en åpenhjertig Pedersen til lokalavisen.

Han sa opp kontrakten i Strømsgodset i fjor sommer. HamKam valgte å skrive kontrakt med spissen for 2020-sesongen selv om klubben var klar over promillekjøringen, skriver NTB.

– Marcus har vært åpen og ærlig med oss hele veien. Faktisk gjorde denne hendelsen oss enda mer motivert for at vi ønsket å gjøre dette for å hjelpe Marcus. Det er viktig for oss som klubb, for vi skal ta vare på mennesker, og spesielt HamKam-gutter, sa sportssjef og hovedtrener Espen Olsen.

Wikipedia oppgir at Pedersen har over 30 kamper for norske aldersbestemte landslag, og var regnet som et av Norges største fotballtalenter. En rekke store europeiske klubber har vist interesse for ham opp gjennom karrieren, blant andre Liverpool FC.