Sagaen rundt Eirik Jensen drar seg mot slutten. Det ser ut som den tidligere politimannen vil måtte sone lovens nest strengeste straff for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av narkotika.

Det er imidlertid fortsatt mange spørsmål rundt denne saken, seks og ett halvt år etter at Jensen ble pågrepet i Oslo og satt på glattcelle på Bærum politistasjon i Sandvika.

Når det gjelder skyldspørsmålet så sitter ikke almennheten med all informasjon, og vi kan derfor bare spekulere i dette. Det blir da gjerne føleri hvor de som liker Jensen og det han står for, mener han er uskyldig, og hvor de som ikke liker ham eller har en eller annen agenda, mener han er skyldig.

Det vi derimot kan si med stor grad av sikkerhet, er at Jensen ikke kan ha vært alene om dette, om han er skyldig. Det er flere grunner til det. Den viktigste er at ingen politimann kan foreta seg ting som det Jensen er beskyldt for å gjøre uten at dette ville ha blitt lagt merke til. Så vet vi at Jensen hadde en høy og betrodd stilling, som lot ham jobbe noe utradisjonelt. Jeg legger vekt på «noe» her, da det er et viktig element. Det er klart at om han hadde brutt noen av de retningslinjene som er soleklare innad i politiet, så ville det ha blitt lagt merke til, og det veldig kjapt. De politifolkene som har stått frem offentlig og uttalt at de har blitt lurt av Jensen, avslører egentlig bare seg selv som uegnede politimenn hvis det er sant.

For den fulle sannheten i denne saken er jeg redd det skal bli vanskelig å avdekke. Flere har nå tatt til orde for en granskning av politiet etter denne saken. Det synes åpenbart at noe er galt her og at Jensen kun kan være en av mange. Jensen selv har satt hele sin lit inn på å bedyre sin uskyld, og kan derfor, om han vil eller ikke, avsløre hvorvidt flere politimenn er involvert i denne og andre saker som de slett ikke skulle ha vært involvert i, uten dermed å innrømme skyld.

Når det gjelder straffeutmålingen i denne saken synes dommen unødvendig streng for mange. Dommen er streng fordi en politimann som både er respektert og i en høy og betrodd stilling, vil få straffeskjerpelse på grunn av dette. Det kan allikevel synes unødvendig strengt med 21 års fengsel.

Men så kommer man til Cappelen og hans straff på 13 år. Han er tross alt den kriminelle, den som ikke skal bli trodd og den som faktisk smuglet inn og solgte denne hasjen samtidig som han etter sigende skal ha betalt Jensen for informasjoner om politikontroller etc.

Vel, Jensen er vel også å betrakte som en kriminell og en som ikke skal bli trodd om vi skal stole på det retten har kommet frem til. Hvis så, snakker vi om to kriminelle her hvorav den ene av dem har tilstått og vært behjelpelig med opplysninger for å kunne løse saken, mens den andre har avfeid det hele som oppspinn. Man kan da med loven i hånd gi straffelettelser og skjerpelser. Men spørsmålet her er hele tiden hva som egentlig har skjedd.

Kan vi stole godt nok på rettsvesenet i Norge til at sannheten kommer frem og riktige personer blir straffet for udåden som er begått? Historien sier klart nei. Det er flere saker av svært alvorlig karakter hvor det har vist seg at feil person ble straffet. Mange stiller seg jo spørsmålet rundt Baneheia-saken og Viggo Kristiansen også. Skal vi nå få en ny person som må lide for udugelighet av norske domstoler? Kanskje får vi svar på det med tiden, kanskje ikke.

Det som synes åpenbart er at det ikke bare er politiet som bør granskes nøye, men også rettsvesenet. Noe kan synes råttent i begge instansene. Det bør i så fall avdekkes og rettes opp i så fort det lar seg gjøre. Den norske befolkningen skal selvsagt beskyttes av offentlige instanser og ikke bli utsatt for overgrep av dem.

