Vegar Jørgenstuen har konvertert til islam og er medarbeider i Islam Net. Han skriver at politikere kommer med forslag og råd til muslimer. Men de griper inn mot grunnleggende deler av islam, eller at de skal forhindre problemer som ikke eksisterer.

– Det har for eksempel kommet lovendringer som tilsier at ørene må vises på passbilder og det har blitt forbudt med niqab i undervisningssituasjoner. Disse lovendringene berører hovedsakelig muslimske kvinner, helt uten at det har vært et åpenbart problem som førte til at disse lovendringene måtte til, skriver Jørgenstuen i Utrop.

Vegar Jørgenstuen er en samfunnsdebattant, konvertitt til islam og skribent hos Islam Net. Han er utdannet innenfor både byggebransjen og bilfagsbransjen og studerer klassisk arabisk på fritiden for å videre kunne foreta studier innenfor islamsk vitenskap.

Han sier at begrunnelsen for denne lovendringen var at niqab forhindrer læring, men dette ført til at de få med niqab droppet ut av skolen. Er ikke dette å innskrenke retten til utdanning? Er det riktig å sette muslimske kvinner i en posisjon der de må velge bort deres religiøse identitet?

– FrP-politikere har vært mest aktive på fronten mot islam og har jevnlig kommet med forslag til lover som omhandler problemer som ikke finnes. For eksempel lovforslaget mot bønnerop fra moskéer, et forslag som strengt tatt var helt unødvendig å komme med ettersom så å si ingen moskeer gjør dette i praksis. Dette er bare ren skremselspropaganda som får velgerne til å tro at dette er et reelt problem når det i virkeligheten ikke eksisterer, sier han.

Videre skriver Jørgenstuen at FrP vil nekte hatpredikanter innreise. Mange av de er muslimske foredragsholdere. Men det er ikke noe problem å invitere presidenter som tillater dødsstraff eller slike som Ayan Ali Hirsi som sidestiller islam med terror. I en debatt mellom Islam Net leder Fahad Qureshi og Sylvi Listhaug. Foreslo Listhaug å straffe muslimske foreldre med å inndra oppholdstillatelsen om de sendte barna på koranskoler i utlandet. Men hun synes det er greit hvis de studerer noe annet. Jørgenstuen mener dette er og bør være for alle et tydelig tegn på at enkelte politikere ønsker å innskrenke religionsfriheten til muslimer.

Muslimer opplever daglig at det kommer råd og forslag som er med på å skape mer splid og avstand enn samhold. Jørgenstuen mener det er på tide at samfunnets slutter å behandle muslimer som fremmede. Det er på tide at man anerkjenner religiøse minoriteter og respekterer deres religion i stedet for å innskrenke religionsfriheten. Politikere må slutte komme med regler og forslag som har til hensikt å angripe en bestemt religiøs minoritet. Det er på tide at slike uttalelser blir fanget opp og kritisert for å være islamofobiske.