I en spørreundersøkelse om klimakrisen foretatt av Norstat i mai 2020 på oppdrag fra Klimarealistene, kommer Oslo ut som det sted i Norge der krisen rammer hardest.

På spørsmålet har du opplevd klimaendringer i din levetid, svarer to tredjedeler av Oslos befolkning JA. Det er Klimarealistene som skriver dette i en pressemelding.

Det er i Nord-Norge færrest mener de har opplevd Klimaendringer, bare 40 % i landsdelen svarer på bekreftende på det.

Kvinner (57%) er mer tilbøyelige til å svare at de har opplevde klimaendringer enn menn (50 %).

74% av de som bor i Oslo sier at klimaet er blitt verre. Men bare 40 % av de som bor i Midt-Norge sier det samme.

Ca 40% av de spurte mener at klimaet var bedre da deres besteforeldre levde – omtrent like mange vet ikke.

På spørsmålet; hindrer klimaet deg i å leve det livet du ønsker, svarer kun 10% av Oslos befolkning JA, omtrent som landsgjennomsnittet (8%) og bare 16% hevder å kjenne noen som har fått problemer på grunn av klimaendringer.

Mer debatt

Hele 81% av befolkningen ønsker seg en åpnere debatt om klimaspørsmålet, der ulike vitenskapelige syn blir lagt fram, kommer det frem i spørreundersøkelsen. Hele 65% mener at det fortsatt er lov til å tvile. Av de spurte mener bare 22% at mediene har et balansert forhold til dette.

58% av de spurte mener at det er for lite åpenhet rundt konsekvensene av klimatiltakene, samtidig som 55% tror at tiltakene vil virke inn på klimaet. Imidlertid tror kun en fjerdedel av befolkningen at FNs 13de bærekraftsmål om å stoppe klimaendringer, er mulig.

– Undersøkelsen viser at mange tror på det de blir fortalt om klimaendringer, men svært få har opplevd noe som fortjener betegnelsen krise. Behovet for informasjon og debatt oppleves som stort og tilliten til mediene gir grunn til bekymring, skriver Klimarealistenes styreleder Morten Jødal i en kommentar.

