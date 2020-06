annonse

Norsk bistand fortsetter, til tross for at flertall på Stortinget ba i desember 2019 regjeringen om å redusere eller kutte støtte til Palestina hvis ikke palestinsk skolematriell ble utbedret.

Vedtaket kom etter et oppslag i Aftenposten i begynnelsen av november om at tekster i nye palestinske skolebøker forherliger hellig krig og martyrdød.

I et brev til Stortinget 13. november skrev utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at hun tok opp det palestinske skolepensumet med Palestinas president Mahmoud Abbas da han besøkte Norge i september. Abbas fortalte at det er blitt iverksatt en gjennomgang av det nye pensumet.

– I norske myndigheters kontakt med den palestinske selvstyremyndigheten i etterkant har det blitt bekreftet at komiteens arbeid pågår og at enkelte endringer i pensumet har skjedd og vil skje parallelt med dette, skrev Søreide.

Milliarder i bistand

I perioden 2005 til 2017 ga norske myndigheter over 7 milliarder kroner i bistand til Palestina. I 2019 var den bilaterale bistanden på over 615 millioner kroner. I tillegg kommer bidrag via NGOer, FN-systemet og andre organisasjoner.

Men palestinske selvstyremyndigheter trapper stadig opp sitt oppvigleri til vold mot israelere, skriver Med Israel For Fred (MIFF):

– «Ta på deg bombebeltet og spreng bomben i Haifa.» Slik blir palestinske kvinner oppmuntret, betalt med dine skattepenger, skriver MIFF 19. juni.

– Oppvigleriet er direkte betalt av dine skattepenger via norsk bistand til palestinske myndigheters generelle budsjett. Dette budsjettet er med på å dekke kostnadene for driften av tv-stasjonene.

MIFF gir flere eksempler:

– Du skal få smake sverdet, er budskapet i denne musikkvideoen. Sendt på PA TV Live 6. juni 2020.

– Jihad er nødvendig, er budskapet i denne meldingen som er sendt en rekke ganger i juni 2020.

Ifølge MIFF skal også PA TV begynt å sende en sang som ble mye brukt under intifadaen i 2000, det palestinske opprøret som brøt ut i protest mot opposisjonsleder Ariel Sharons besøk på Tempelhøyden i Jerusalem, der al-Aqsa-moskeen ligger.

– Budskapet er klart: Jihad er nødvendig. Dra sverdet ditt fra skjeden og ikke legg det tilbake.