Etter at toppdemokrater hevdet at tenåringsaktivister hadde sabotert valgdeltakelsen på president Trumps rally i Tusla, slo Trump-kampanjen tilbake.

Fox News melder at Trump-kampanjen beskylder medieorganisasjoner for å være medskyldige i å spre falske nyheter om hendelsen, og påstår at demonstranter og coronaviruset var den virkelige grunnen for det labre oppmøtet.

Spesielt den omstridte kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez fra New York hevdet at tenåringer hadde reservert billetter til Tulsa-arrangementet gjennom det populære sosiale mediet TikTok i hopetall, for å forhindre at Trump-supportere kunne delta.

En talsperson for brannvesenet i Tulsa sa til Fox News søndag at i underkant av 6.200 billetter ble scannet for oppmøtet. Tallet inkluderer ikke ansatte i Trump-teamet eller private suiter, som var fullbooket. Presidenten og kampanjen hans hadde skrytt av 1 million billettforespørsler i forkant av arrangementet, mens arenaens kapasitet er 19.000.

Valideringsprosess

Trumps valgkampanjemanager Brad Parscale forklarte Fox News søndag at de har en prosess for å avdekke falske billettforespørsler, som ble implementert etter at aktivister hadde gjort lignende anstrengelser for å sabotere tidligere stevner.

– Venstresiden og nettroll gjør en seiersrunde. De tror at de på en eller annen måte hadde innvirkning på oppmøtet, men de vet ikke hva de snakker om eller hvordan stevnene våre fungerer, sa han.

– Reportere gjenga disse historiene uten å kontakte Trump-kampanjen for kommentarer. De oppførte seg uprofesjonelt og ble lurt av farsen, la han til.

Parscale forklarte at alle potensielle deltagere først må registrere seg med et mobilnummer, som gjør det mulig å konstant luke ut falske nummere.

– Disse falske billettforespørslene har aldri hatt en betydning. Vi fjernet titusenvis av slike falske billettforespørsler da vi kalkulerte antall deltakere, sa han.

Andre årsaker

Parscale påstod at den virkelige årsaken til den uvanlig lave valgdeltakelsen var åpenbar, og viste til at et stort antall mennesker fulgte rallyet på nettet.

– Faktum er at de falske nyhetsmediene advarte folk om å holde seg vekk fra rallyet i en uke på grunn av Covid-19 og demonstranter. Kombinert med nylige bilder av amerikanske byer i brann, hadde dette en ordentlig innvirkning på folk som ville ta med familiene og barna sine til stevnet, sa Parscale.

– MSNBC var blant mediene som rapporterte at demonstranter til og med blokkerte inngangene til rallyet. At media nå feirer den frykten som de bidro til å skape, er ekkelt, men typisk. Det får oss til å lure på hvorfor vi i det hele tatt bryr oss om å gi medier tilgang til slike begivenheter, når de ikke gjør jobben sin på en profesjonell måte, la han til.

Valginnblanding?

Noen amerikanske kommentatorer har bemerket at hvis Ocasio-Cortez’ spåstander om TikTok var sanne, ville de representere en enestående innblanding fra en utenlandsk makt i det amerikanske valget. TikTok eies av det Beijing-baserte teknologiselskapet ByteDance.

– En av taktikkene som ble brukt av Russland for å blande seg inn valget, var å bruke sosiale medier for å manipulere den offentlige oppfatningen. Forutsatt at den er sann, er dette en kinesisk app som tilrettelegger for den største og mest effektive valginnblandingen som vi har sett til nå. Hvor mye av Trumps kampanje var oversvømmet med falske data?, skrev Tim Pool, en tidligere liberal journalist som har blitt konservativ kommentator, om hendelsen på Twitter.