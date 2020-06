annonse

annonse

Om Black Lives Matter (BLM) virkelig skal ha en effekt så riv pyramidene og vår oldtids arv. Riv Roma, Colosseum. Riv alt for det det er verd.

Hva står vi igjen med?

Et historieløst samfunn som ikke lenger kan minnes på hva vi en gang var. Minnesmerker over en fortid er rasert. For hva?

For å viske de ut av historien som en gang var?

Skal vi glemme det som skjedde, det som var grunnlaget for hvor vi er i dag?

Skal vi brenne bibliotekene og slette Konstantinopel, Cæsar og Brutus fra vår fortid? Kleopatra sammen med Sfinksen. Hva med å slette Jesus og? Ja ta med Buddha og Java og Muhammed som har blitt tilbedt og fått sine statuetter laget av slaver.

annonse

Hvor historieløst kommer dette til å fremstå? Her kritiserte den vestlige verden da historiske monument ble ødelagt i av IS. Men nå står de i fremste rekke og gjør akkurat det samme.

Og mens de river ned historiske statuer verden rundt for BLM så er det ikke lov å fremme at de hvites liv og betyr noe?

Les også: Statuedebatten: Vil erstatte kong Karl XII med klima-Greta

Dette blir året da verden kommer til å skamme seg. Historiske monumenter. Vår tidligere tidsalder skal viskes ut fra historien…

Og dette pga… Hva???

annonse

En manns død?

Klart det var et drap og de ansvarlige vil bli dømt. Derom er det ingen tvil.

Men å rasere et land for deres historie er vel noe bortimot det jeg vil kalle galskap.

Det er historie vårt eksistensgrunnlag er bygget på.

Les også: NTB kaller «White Lives Matter» rasistisk – fotballfans fordømmes av egen klubb

Bilde under viser en banner som ble føyet over en fotballkamp.

Og jeg må si meg så inderlig enig i budskapet.

Vi skal ikke heve noen rase eller hudfarge over noen.

Vi er alle likeverdige og mennesker. La oss oppføre oss deretter og!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474