Resett har skrevet om kritikken og rasismebeskyldningene mot PR-sjef Hans Geelmuyden. Han har beklaget og lagt seg flat. Men stormen gir seg ikke. Nå er da hans egne ansatte som går mot sjefen i PR-byrået GK.

Det er i et offentlig innlegg på GKs egen Facebookside at et utvalg ansatte har gått ut mot sjefen:

«Hans Geelmuyden holder ytringsfriheten høyt. La oss håpe han holder den så høyt at han tolererer at noen av oss som jobber i GK velger å ta avstand fra de meningene det kan virke som han har, om man baserer seg på spissformuleringer, sitater og kommentarene i sosiale medier,» starter innlegget.

De skriver videre at de «vet at han ikke er rasist», men at «dette kan være vanskelig å tro, gitt de nevnte uttalelsene i medier og sosiale medier de siste dagene.»

De fortsetter deretter med å si at det er «inspirerende, utfordrende og faglig utviklende å ha en så engasjert og tydelig sjef som Hans.» Men skriver de: «Den siste uka har det vært litt mer krevende. Kanskje er det en yrkesskade etter så mange år med PR-jobbing, hvor spissformuleringer og tydelighet er veien til oppmerksomhet og debatt, men vi tror at Hans med hell kunne formulert seg klokere og annerledes. For da ville han blitt bedre forstått.»

De ansatte er bekymret for en debatt som har gått på «hvor utdatert og rasistisk Hans Geelmuyden er.»

De kommer også med en oppsiktsvekkende uttalelse om at de «vet at han [Geelmuyden] ikke er rasist, men bevisbyrden ligger på hver enkelt.»

Hvordan Geelmuyden skal klare å bevise at han ikke er rasist skriver de ingenting om. Det virker som om de ansatte føler seg stemplet som rasister som følge av sin sjef. «Vi ønsker å si i fra at vi som jobber her er like opptatt av og glade i mangfold som dere andre som har deltatt i debatten,» skriver de.

– Glad for innlegget

Geelmuyden svarer slik på innlegget:

– Dette synes jeg er et veldig fint innlegg. Kollegene mine som skriver dette, kjenner meg godt. Jeg ble glad da jeg leste det, sier han til DN.

– Er du rasist?

– Kan noen av dine utspill i det siste fremstå som rasistiske? spør DN

– Selvfølgelig ikke, men et par av kommentarene bidro til å fyre opp debatten unødvendig. Derfor har jeg beklaget, svarer Geelmuyden.

Marit Høvik Hartmann er én av tre toppledere i GK sammen med Hans Geelmuyden. Hun stiller seg bak teksten.

– Initiativet kommer fra et av våre mange fagfelt, og dette er fra kreatørdelen. Jeg står også bak innholdet, sier Hartmann til DN.

Det er ikke kjent om innlegget fra de ansatte på GKs Facebookside er ledd i en omdømmekampanje som allerede var klarert med Hans Geelmuyden selv.