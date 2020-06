annonse

Den amerikanske avisen The Tennessean i Nashville trykket en helsides annonse, der det blant annet sto at muslimer skulle detonere en atombombe i byen.

Annonsen var illustrert med en collage av president Trump, pave Francis og brennende amerikanske flagg. Annonsøren oppgav å være departementet for Amerikas fremtid og at deres oppgave er å advare folk. De skrev at Trumps presidenttid er en profeti og at snart vil USA oppleve sin andre borgerkrig, skriver New York Times.

Avisen beklager

Men nå har avisen beklaget hendelsen og vil undersøke hvordan dette kunne skje. Innholdet i annonsen bryter med avisen etiske standard. Redaktør Michael A. Anastasi uttaler at annonseavdelingen og redaksjonen er separate, og det er der «glippen» kan ha oppstått. Han understreker også at denne annonsen skulle aldri ha vært publisert.

Islamofobi

Talsmann for amerikanske muslimer Ibrahim Hooper sier at annonsen er symptomatisk for den voksende islamofobien, rasisme og hvit makt. Han sier videre at de kan tilby avisens ansatte opplæring i islamofobi og rasisme. Slik at de blir mer bevisst når de skal følge opp rutinene. Så de er helt sikre på at slik ikke skjer igjen.

Hopper sier at annonsen var bisarr og at mange ville nok tolke den som det. Men det er alltid noen som tror på falske anklager mot muslimer.