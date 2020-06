annonse

Ekstremister i flere amerikanske byer fortsetter å rive statuer om historiske personer de hevder er «rasistiske».

Etter dødsfallet på George Floyd har aktivister fra organisasjoner som «Black Lives Matter» og «Antifa» gjort det til en kamp å få revet ned historiske monumenter i flere land.

I London ble aktivistene møtt med motdemonstranter da de prøvde å sabotere statuen til Winston Churchill. Det har også blitt diskutert om statuen av Churchill i Oslo burde fjernes.

– Det er uhørt at rasistiske hvite menn skal ha en plass i våre gater, het det i en underskriftskampanje der flere tusen signerte på å få statuen fjernet.

– En skam

Men det er i USA flest statuer har blitt tilgriset og revet ned. I flere amerikanske byer har aktivistene klart å halshugge flere statuer, og rive de ned.

På statuen til Francis Scott Key in Golden Gate Park i San Francisco ble det skrevet at han var en slavehandler og at «hvitingen» bør drepes.

All that’s left of Francis Scott Key here in Golden Gate Park pic.twitter.com/2Gf0qjTgys — Joe Rivano Barros (@jrivanob) June 20, 2020

President Trump har kritisert politiet for å ikke gjøre jobben de er betalt for av skattebetalerne til å forsvare historiske monumenter.

– Politiet gjør ikke jobben sin når de står å ser på at statuer blir revet ned og brent. Folk burde blitt arrestert umiddelbart. Det er en skam for landet vårt, skrev han på Twitter.

The D.C. Police are not doing their job as they watch a statue be ripped down & burn. These people should be immediately arrested. A disgrace to our Country! @MayorBowser — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020

Vedlagt følger andre videoer og bilder fra statuer som er blitt vandalisert.

They have now lit the toppled statue on fire pic.twitter.com/53nrC4G72u — Perry Stein (@PerryStein) June 20, 2020

Here is the face of the toppled statue of Confederate general Alfred Pike in DC. @wusa9 #Juneteenth pic.twitter.com/j9iwAqGVgJ — Tom Dempsey (@KCTomDempsey) June 20, 2020

And protesters just toppled the Albert Pike statue in DC pic.twitter.com/gEzJm0OYjd — Perry Stein (@PerryStein) June 20, 2020