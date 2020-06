annonse

Mer vold og demonstrasjoner i USA. Nye forsøk på å opprette politifrie «autonome soner».

Demonstranter har nok en gang forsøk å rive ned statuen av tidligere president Andrew Jackson in Lafayette Square Park, i Washington D.C og har også forsøkt å angripe St. John’s Episcopal Church i nærheten. Det har ført til flere konfrontasjoner med politiet, rapporterer Fox News.

Donald Trump har fordømt det han omtaler som «respektløs vandalisme».

Numerous people arrested in D.C. for the disgraceful vandalism, in Lafayette Park, of the magnificent Statue of Andrew Jackson, in addition to the exterior defacing of St. John’s Church across the street. 10 years in prison under the Veteran’s Memorial Preservation Act. Beware! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

David L. Bernhardt i innenrikdepartementet besøkte Lafayette Square og var vitne til ødeleggelsen. Han sa ifølge Fox News at USA «ikke vil bøye seg for anarkister. Lov og orden vil seire, og rettferdighet vil bli oppfylt.»

Journalister i området rapporterer at demonstranter har satt opp leir i nærheten av Lafayette Park på lignende måte som i Seattles CHAZ (autonomt område). Fox 5 DC rapporterte at demonstranter har sprayet «BHAZ» på søylene i St. John’s Church. BHAZ er tilsynelatende var en referanse til «Black Autonomous Zone», skiver Fox News.

Les også: Ekstremister i okkupert bydel i Seattle ber hvite personer gi 10 dollar til svarte

Det rapportertes at politiet klarte å stenge området for demonstranter. Reuters rapporterte at politier har brukt batonger.

The scene along a block’s worth of H Street where protesters are literally pitching tents and not leaving this area near Lafayette Park #dcprotest #dcprotests pic.twitter.com/TBAwUnbywl — Ken Duffy (@KenDuffyNews) June 23, 2020

Her kan man se Sean Hannity kommentere på hendelsene.

Protesters attempt to establish ‘autonomous zone’ in Washington DC: Report Secret Service tells press to evacuate the White House; Kevin Corke reports. #FoxNews #Hannity Subscribe to Fox News! https://bit.ly/2vBUvAS Watch more Fox N…

