I mars sto den britiske regjeringen i fare for å ikke kunne finansiere sine utgifter. Ingen ville kjøpe opp statsobligasjonene. Den britiske sentralbanksjefen Andrew Bailey sier Bank of England måtte komme til unnsetning ved å finansiere det med nytrykte pund.

Det er i podkastopptak med Sky News at Baily kommer med de sjokkartede opplysningene. Markedene var i fritt fall og i en periode så det ut som om regjeringen ikke ville kunne selge sin gjeld til private investorer. Noe slikt hadde aldri skjedd før.

Bank of England måtte gripe inn med 200 milliarder pund i kvantitative lettelser (et annet ord for å trykke penger).

Baily kaller situasjonen «ganske enestående i nyere tid. Og vi sto overfor en alvorlig forstyrrelse.» Baily tiltrådte som sjef for Bank of England i det krisen startet i mars.

På spørsmål om hva som ville skjedd hadde ikke banken grepet inn, sa Bailey: «Jeg tror utsiktene ville vært veldig dårlige. Det ville vært veldig alvorlig. Jeg tror vi ville hatt en situasjon der regjeringen i verste fall ville slitt med å finansiere seg på kort sikt.»

Baily mener også at arbeidsmarkedet neppe kommer til å synke under 4 % igjen og at strukturen i økonomien vil bli permanent endret av krisen.

Baily spår flere konkurser i tiden som kommer.

«Det vil være noen aktiviteter som folk gjorde før COVID-19, som de bare ikke vil gå tilbake til,» hevder han.

Dermed vil det være «selskaper som ikke vil overleve – det er dessverre tilfelle,» sier han i intervjuet.