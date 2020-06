annonse

USAs president Donald Trump varsler strenge fengselsstraffer for personer som vandaliserer statuer og andre monumenter som tilhører føderale myndigheter.

– Jeg har gitt den føderale regjeringen myndighet til å pågripe enhver som vandaliserer eller ødelegger et monument, statue eller annen føderal eiendom i USA, skriver Trump på Twitter.

…..This action is taken effective immediately, but may also be used retroactively for destruction or vandalism already caused. There will be no exceptions!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020