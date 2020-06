annonse

Når de fleste jobber hjemmefra, ligger lista lavere for å ruse seg eller gamble, advarer fagforeningstopp.

– Hjemmekontor har mange fordeler, men det har også mange ulemper som både kolleger og arbeidsgiver må være bevisst, sier president i Nito Trond Markussen til Dagsavisen.

Økt bruk av hjemmekontor kan ha sine fordeler, men også ulemper. Når man ikke må møte på jobb og treffe kolleger ansikt til ansikt kan det legge lista lavere for bruk av rusmidler og gambling, advarer Markussen.

– Når du går på jobb hver morgen er det en ramme rundt deg, og en del forventninger. Du blir sett og tatt vare på av kolleger. Det er borte nå. Jeg er redd for at det fører til at noen faller utenfor uten at vi ser det, sier han.

Fagsjef for HMS og arbeidsmiljø i NHO-foreningen Abelia, Gro Lundberg sier at de så langt ikke har fått inn meldinger om mer rus og spillproblematikk fra deres medlemsbedrifter.

