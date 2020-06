annonse

MDGs partileder Une Bastholm skaper overskrifter under sin halvårlige pressekonferanse.

Bastholm gikk kraftig til angrep på kriseforståelsen til statminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Det er ikke uventet klima hun er opptatt av.

– Jeg tror simpelthen at Erna Solberg og Jonas Gahr Støre ikke er overbevist om at klimakrisen er en reell krise som truer liv og helse, også i Norge. De behandler klimakrisen slik Trump behandler korona. De fornekter alvoret og blir oppgitt over kritikerne som advarer og foreslår mottiltak, sa Bastholm.

Ifølge henne er de to fanget i en «uforståelig og irrasjonell fornektelse».

Ikke et kompliment

Overfor NTB understreker Bastholm at hun ikke beskylder Solberg og Støre for å være i fornektelse om at menneskeskapt global oppvarming finner sted.

– Men det er en mangel på forståelse for alvoret og en kritikk av dem som kommer med advarsler og ønsker mottiltak, sier hun.

Bastholm «vedgår» ifølge NTB at sammenligningen med Trump ikke er ment som noe kompliment.

– Nå er heldigvis verken Solberg eller Støre så aktive på Twitter som Trump, så jeg sier jo ikke at de er som Trump som politikere. Men måten de forholder seg til klimakrisen på, syns jeg minner veldig om måten Trump forholder seg til koronakrisen på, sier Bastholm.

– De mangler kriseforståelsen, fastholder hun.