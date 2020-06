annonse

Fotballklubben Burnley «fordømmer» egne supportere som fløy over deres egen stadion med påskriften «White Lives Matter».

Premier League har bedt spillerne skifte ut spillernes navn på draktene med «bBack Livs Matter» som følge av de siste ukers opptøyer i USA i forbindelse med dødsfallet på George Floyd.

Spillerne har også demonstrert med å «ta et kne» for å vise sympati med organisasjonen som har tatt til orde for å «drepe alle politifolk».

– Støtende

Under fotballkampen mellom Burnley og Manchester City valgte supportere av Burnley å fly over stadion med banneret «White Lives Matter». NTB har omtalt det som et «rasismebanner».

– Under første omgang av Burnleys 0-5-tap mot Manchester City hadde et knippe Burnley-fans bestemt seg for å fremme et rasistisk budskap flere hundre meter over fotballbanen. Flyet med banneret «White Lives matter Burnley» sirkulerte over stadion kort tid etter avspark, skriver NTB.

På sosiale medier har fotballfans over hele England vist sterk misnøye med at draktene har påskriften «Black Lives Matter». Bland de er samfunnsdebattant Katie Hopkins som kalte «black lives matter» en ekstremistorganisasjon på twitter. Hopkins ble kort tid etter uttalelsen utestengt av den sosiale plattformen.

Burnley var raskt ute med å fordømme banneret og kalte det for «støtende». De ønsker også å utstenge de som er ansvarlig.

– «Burnley Football Club fordømmer på det sterkeste handlingene til de som er ansvarlige for flyet og det støtende banneret som fløy over The Etihad Stadium mandag kveld. Vi ønsker å gjøre det klart at de som står bak ikke er velkomne på Turf Moor», skrev klubben på sin egen nettside.

