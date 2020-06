annonse

Flere politifolk, gamle som unge, har i dag henvendt seg til Resett i forbindelse med ovennevnte video som politiets nettpatrulje fra Øst-politidistrikt har lagt ut på facebook i sammenheng med feiringen av «Pride–dagene» 19 – 28 juni 2020.

Det stilles spørsmålstegn til hvordan politiet, som er verdensmestre i å fortelle befolkningen hvor underbemannet de er, har både tid og anledning til å lage en slik «Happy Pride» film.

Dette blir for dumt, samt at politiet latterliggjør seg selv som klovner på denne måten, mente polititjenestemennene som kontaktet Resett i dag.

En politimann fortalte Resett: «Dette blir bare mer og mer håpløst. Hva skjedde med politiets objektivitet, samt at politiet skal forholde seg nøytrale? Jeg bryr meg ikke hvem som går til sengs med hvem, men hva har dette med en politiuniform å gjøre?

Skal politiet da gjøre det samme for de høyreekstreme og de venstreliberale? Dette er å velge noe som er politisk populært!

Den ene dagen sitter politiets «Mangfoldskoordinator» (Muslimkoordinator hadde kanskje vært en bedre stillingsbeskrivelse?) på kne i en moske og snakker med imamen – vel vitende om at Koranen har dødsstraff for homofili. Dagen etter går samme politiutsending offentlig ut og prisgir Pride-engasjementene»

Det som går igjen i henvendelsene Resett har mottatt, er at svært mange polititjenestemenn er imot at norsk politi skal ta del i «Pride-feiringen», men av frykt for å miste jobben, er det ingen som tør å si ifra.

«Brorparten av norsk politi tar avstand fra dette hysteriet», hevdet en annen politikilde. «Men, disse er livredd for at ledelsen og Politidirektoratet (POD) får rede på hvem dette er, og holder derfor klokelig kjeft».

En voksen erfaren politimann lurte på om Resett kunne publisere følgende ytring. Av frykt for represalier, ønsket han selvfølgelig å være anonym:

«Dette er så sykt at jeg blir uvel. Det er organisasjonen FRI som står bak Pride-arrangementene. Dette er jo åpenbart en organisasjon med en politisk agenda, nemlig og radikalt endre samfunnets definisjon av bl.a. familieforhold og kjønn.

Jeg forstår at politiet har et visst behov for å kanskje beklage for at de for mange år siden behandlet homofile o.l. dårlig, men jeg tror folk har godtatt den unnskyldningen nå.

Dette tar jo helt av, og det blir verre og verre for hvert år. Hvor skal dette ende? Ut ifra mitt politiske, moralske og religiøse ståsted samt personlige overbevisning, så er denne forherliggjørelsen av homoseksualitet helt galt.

Jeg føler vel egentlig at politiet ikke ønsker å ha personer med min oppfatning i etaten. Hvorfor er det akkurat denne saken som skal pushes frem for enhver pris?

Jeg tilhører også en minoritet i samfunnet, og jeg har blitt latterliggjort store deler av ungdomstiden min. Nå bryr jeg meg ikke i det hele tatt.

Men, det kan virke som om politiet kun er opptatt av å vise støtte til homofile, venstreraddiser og til innvandrerungdom (les: muslimsk ungdom).

Jeg har aldri tenkt denne tanken før nå, men jeg lurer faktisk på om jeg fortsatt kommer til å få lov til å jobbe som politi fem til ti år frem i tid. Jeg holder stort sett meningene mine for meg selv, og tenker at de med annerledes meninger enn meg også bør gjøre det, ettersom politiet ikke skal ta side i politiske spørsmål.

Dette handler ikke bare om å vise støtte til homofile. Hvis politiet tror det, så har de ikke lest hva organisasjonen FRI står for. Men, jeg tror de som styrer dette vet VELDIG godt hva de driver med.

På et eller annet tidspunkt frykter jeg at alle politiansatte blir tvunget til å ta et aktivt standpunkt til Pride.

Du (Jørgen Granberg) skal vite at jeg ALDRI kommer til å gå på akkord med mine prinsipper. Jeg kommer aldri til å støtte dette. Da slutter jeg heller om det er nødvendig.

Men, enn så lenge kommer jeg til å bite tenna sammen og holde kjeft.

Les denne lenken til FRI, og bli opplyst. Dette er et svært radikalt politisk manifest, som jeg tror mange som bejubler Pride-feiringen ikke er klar over.

Hilsen en politimann, hvor hovedmålet fortsatt er å bekjempe kriminalitet, beskytte befolkningen samt å begrense nye straffbare handlinger».

