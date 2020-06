annonse

En restaurant i Stavanger benyttet seg av en medarbeider fra Arne Vistes selskap Plog AS. Nå er både restauranten og arbeideren ilagt forelegg.

– Det er viktig for oss å vise at det er straffbart å samarbeide med Plog AS, sier politiadvokat Kjetil G. Solhaug i Sør-Vest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Arne Viste ble i oktober 2019 dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Hans selskap Plog AS ble i tillegg dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner samt til en inndragning av 1,4 millioner kroner.

– Dette handler om situasjonen til flere tusen mennesker som lever i Norge. Når jeg leser dommen, er det ikke noen særlige oppsider å se for dem det gjelder, sa Viste den gangen.

For de innvandringsliberale ble Viste sett på som en helt. Han ble hyllet av tidligere biskop Gunnar Stålsett, og dessuten tildelt Petter Dass-prisen og Aftenbladets statuett. Dette fikk blant annet Jon Helgheim (FrP) til å reagere.

– Viste blir hyllet av Stavanger Aftenblad for å ha ansatt ulovlig arbeidskraft, fordi de mener vi bør ha mykere innvandringspolitikk. Konsekvensene av slik oppmykning ville blitt at flere grunnløse asylsøkere vil komme, og færre som virkelig trenger det ville fått hjelp. Det ville med andre ord bare gjort at naive asylaktivister ville følt seg bedre, men ingen ville fått det bedre, sa Helgheim.

Forelegg med corona-rabatt

Stavanger-restauranten blir nå ilagt et forelegg på 25.000 kroner for å ha benyttet en papirløs arbeider.

– En mann i 30-årene fremviste en arbeidstillatelse utstedt av Plog AS da politiet tok kontakt med ham på arbeidsplassen. Det er kun norske myndigheter som kan utstede arbeidstillatelser, sier politiadvokat Solhaug.

Politiet opplyser at det gjelder en anerkjent restaurant, men vil ikke opplyse om hvilken restaurant det gjelder.

Ifølge politiet fikk restauranten corona-rabatt. Normalt burde forelegget vært på rundt 50.000 kroner.

Viste: Jeg er den ansvarlige

I en kommentar anklager Viste politiet for å bedrive splitt og hersk-teknikk. Han mener politiets fremgangsmåte er diskriminerende og sier det uansett er han som bør holdes ansvarlig:

– Det har vært flere slike episoder. Bedrifter blir ilagt forelegg for å bruke mine ansatte. Jeg råder dem til ikke å vedta forelegget da jeg uansett er den ansvarlige arbeidsgiveren. Jeg reagerer på at politiet går på det svakeste leddet (…) De som ikke har etnisk norsk bakgrunn får reaksjoner mens de med slipper unna, sier Viste.