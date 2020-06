annonse

Tirsdag 23. juni la justisminister Monica Mæland (H) og statsminister Erna Solberg (H) fram en stortingsmelding om politiet bestående av 42 tiltakspunkter.

Meldingen kommer fire år etter den såkalte nærpolitireformen.

– Denne meldingen kommer nå fordi vi er inne i en avgjørende tid for norsk politi, sa statsministeren da meldingen ble lagt fram.

Blant nøkkelpunktene i stortingsmeldingen er at ressursbruken i politi- og lensmannsetaten må effektiviseres videre, og at den videre styrkingen av politiet skal skje ute i distriktene, blant annet gjennom å styrke geografiske driftsenheter, som organiserer lensmannskontorene og politistasjoner, mer enn enhetene som ivaretar fellesoppgaver på politidistriktsnivå i årene som kommer, heter det.

– Helt siden regjeringen tiltrådte i 2013 har vi vært opptatt av å styrke norsk politi og beredskapen i Norge. Med rekordmange politifolk og vekst i alle politidistrikter er mye på riktig vei. Med politimeldingen peker regjeringen ut kursen for hvordan politiet skal møte morgendagens kriminalitet, sier statsminister Erna Solberg.

Må ta ansvar for nærpolitireformen

Senterpartiet krever at regjeringen tar ansvar for nærpolitireformen, som partiet mener er en fiasko.

– Hvis nærpolitireformen hadde vært en merkevare, hadde regjeringen blitt saksøkt for villedende markedsføring, sier justispolitisk talsperson Emilie Enger Mehl i Sp til NTB.

Hun mener regjeringen ikke har tatt innover seg funn om økt responstid og lavere tillit til politiet i enkelte miljøer.

– I stedet for å gå inn for å styrke alle de gjenværende lensmannskontorene, åpner regjeringen for å legge ned enda flere ved å åpne for flere mobile løsninger, sier Enger Mehl.

– De geografiske driftsenhetene er store, og dette betyr ikke at lensmannskontorene får pengene.

I fjor høst trakk også Arbeiderpartiet sin støtte til reformen fordi de mener norsk politi har utviklet seg i feil retning.