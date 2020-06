annonse

Tingretten har gitt politiet tillatelse til å ransake Hagen-familiens hytter, fordi den mener at det er skjellig grunn til drapsmistanke mot Tom Hagen.

– Vi har fått Nedre Romerike tingretts tillatelse til å granske og ransake fritidseiendommer tilknyttet Tom Hagen. Politiet startet i formiddag å gjøre undersøkelser ved Anne-Elisabeth Hagens familiehytte på Biri, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt til NTB tirsdag ettermiddag.

Biri ligger i Gjøvik kommune i Innlandet.

Politiadvokaten la til at politiet enn så lenge ikke har kunnet benytte tvangsmidler som retter seg mot en konkret person – for eksempel ransaking og gransking – uten at det foreligger skjellig grunn til mistanke.

– Tingretten skriver i sin beslutning om ransaking at de har kommet til at det er skjellig grunn til mistanke mot ham, sier Hrenovica.

Nye beviser

Hrenovica sier til Dagbladet at politet har lagt fram nye beviser for tingretten, som ikke var kjent for politiet på tidspunktet da Hagen ble løslatt.

– Politiet har ikke lagt skjul på at vi i mellomtida har gjort funn som er relevante for å opplyse saken. Tingretten har selvsagt fått tilgang til det som er av beviser, både de som var før og de nye bevisene i saken, i forbindelse med politiets begjæring om ransaking og gransking, sier Hrenovica.

Overrasket

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, er overrasket over tingrettens avgjørelse.

– Tingretten begrunner sin avgjørelse med å vise til dokumentene det er vist til i lagmannsrettens kjennelse da Hagen ble løslatt, samt 17 ytterligere dokumenter, hvor det er henvist til to dokumenter to ganger. Vi har gjennomgått de 15 dokumentene, sier Holden til Dagbladet.

Han sier at Hagen likevel ikke vil anke avgjørelsen om ransaking.

Bortføringssiktet mann i nye avhør

Mannen i 30-årene som er siktet for bortføring i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning har vært i nye avhør hos politiet i forrige uke og tirsdag, ifølge NTB.

– Mannen i 30-årene har nylig vært i nye avhør. Jeg kan ikke kommentere innholdet i disse, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica til VG.

Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen, samt for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Han ble pågrepet 7. mai og ble senere løslatt fra fengsel.

Mannen har en relasjon til Tom Hagen, og har IT og kryptovalutakompetanse.

Han nekter straffskyld og enhver befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

– Han samarbeider så godt han kan og svarer på de spørsmålene han får etter beste evne, sier mannens forsvarer, Dag Svensson.