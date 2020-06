annonse

President Donald Trump nekter for at han spøkte da han sa at myndighetene burde senke tempoet for testingen for coronaviruset.

På et valgmøte i Tulsa i Oklahoma lørdag kveld sa Trump at han hadde bedt tjenestemennene i sin egen administrasjon om å roe ned testingen fordi den bare viste et økende antall smittede i USA, ifølge NTB.

Flere medarbeidere, blant dem handelsrådgiveren Peter Navarro og talskvinne Kayleigh McEnany, forsøkte etterpå å tone ned uttalelsen ved å si at den åpenbart var en spøk.

Ikke en spøk

Trump gjentok derimot tirsdag at for mye testing gjør at USAs coronatall er blant de høyeste i verden, og hevdet igjen at USA har verdens beste testprogram, før han bordet helikopteret for å reise til Arizona og et nytt valgkampmøte.

– Jeg pleier ikke å spøke, sa han på spørsmål fra pressen.

Ingen ordre

Smittevernekspert og USAs øverste sjef for å håndtere coronavirus-pandemien, Anthony Fauci, sa tirsdag at han ikke har fått noen beskjed fra Trump om å roe ned testingen.

Han oppfordret amerikanerne til å unngå folkemengder og bære munnbind når de er sammen med andre, ettersom smittekurven stiger igjen.

– Dere bør ikke samles i flokker, dere bør holde avstand, sa Fauci innstendig og erkjente samtidig at det er mennesker som av ulike grunner ikke lytter til oppfordringen.