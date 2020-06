annonse

annonse

Amerikanere skal prioriteres i en vanskelig situasjon.

President Donald Trump setter restriksjoner på arbeidsinnvandring ut året og utvider forbudet til å gjelde et visum som er mye brukt av store IT-selskaper.

– For å sikre at vi ansetter amerikanere først, setter vi en pause på ikke-imigrasjonsvisum til USA, igjen med det formål å sikre at amerikanere kan få jobb her i USA, sier en tjenestemann i Det hvite hus til Fox News.

annonse

I april stanset Trump utstedelsen av såkalte «green cards» – som er en vei inn i amerikansk arbeidsliv for personer som bor utenfor USA. Mandag ble dekret utvidet og forlenget ut året.

Les også: Utfallet i 2020 vipper: Men Trump er fortsatt på offensiven og «behersker» en folkemengde

Trumps ordre gjelder også såkalte H1-B-visum, som hvert år gis til 85.000 arbeidere med spesialkompetanse. Ordningen blir mye brukt av teknologiselskaper.

Unntak for professorer

Forbudet omfatter også flesteparten av såkalte J-visum, som blant annet gis til studenter, samt L-visum, som brukes for å flytte ansatte som jobber i amerikanske selskaper i utlandet, til avdelinger i USA, skriver NTB.

annonse

Fortsatt finnes imidlertid unntak. Professorer, au pairer og sesongarbeidere i landbruket er grupper som fortsatt vil kunne komme til USA på arbeidsvisum

Tiltaket antas å ramme opptil 525.000 personer. Trump-administrasjonen håper at jobbene i stedet vil gå til amerikanske arbeidstakere.

– President Trump fokuserer på å få amerikanere tilbake i jobb så fort som mulig, sa en kilde i Det hvite hus mandag.

Trump-regjeringen har tidligere uttrykt bekymring for at ordningene for arbeidsinnvandring ikke sikrer at de best kvalifiserte arbeidstakerne kommer til USA. I stedet har ordningene gitt næringslivet mulighet til å skaffe seg ansatte som tar til takke med lav lønn. Flere fagorganisasjoner har tidligere stilt seg bak dette argumentet, skriver NTB.

Berører nordmenn

annonse

Frp ber regjeringen finne en ordning for å ivareta nordmenn som berøres av innstrammingen.

– Regjeringen bør være proaktiv og straks gå i dialog med amerikanske myndigheter for å ivareta interessene til nordmenn i USA, sier Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen til NTB.

Ikke alle er like fornøyd

– Innvandring har bidratt enormt til USAs suksess og gjort landet til en global leder innen teknologi, skriver Googles toppsjef Sundar Pichai på Twitter.