President Donald Trump lover å bruke makt hvis demonstranter forsøker å opprette en autonom sone i Washington.

NTB melder at dagen etter at politiet brukte pepperspray for å spre demonstranter som forsøkte å velte en statue av tidligere president Andrew Jackson foran Det hvite hus, truet han også «anarkister» som skader nasjonale monumenter, med lang fengselsstraff.

– Jeg har bedt føderale myndigheter pågripe enhver som utøver hærverk mot eller ødelegger monumenter, statuer eller annen slik føderal eiendom og idømme dem ti års fengsel, tvitret Trump tirsdag.

Trump gjorde det klart at tiltaket ikke bare gjelder fra nå, men også at det har tilbakevirkende kraft for ødeleggelser eller hærverk som allerede har skjedd.

– Det blir aldri en «autonom sone» i Washington DC så lenge jeg er deres president. Hvis de prøver, blir de møtt av alvorlig makt, skrev han.

Twitter merket den siste tweeten og sa den brøt med Twitters regler mot støtende oppførsel.