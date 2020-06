annonse

Trumps handelsrådgiver Peter Navarro sier uttalelsene hans ble tatt ut av kontekst etter at Fox News siterte ham på at handelsavtalen med Kina er droppet.

På spørsmål fra Fox News om handelsavtalen svarte Navarro at «den er avsluttet», og forklarte videre at USA først ble informert om spredningen av koronaviruset etter at første fase av handelsavtalen ble underskrevet 15. januar, noe som ble et «vendepunkt».

– Det skjedde på et tidspunkt der de allerede hadde sendt hundretusenvis av mennesker til dette landet for å spre viruset, og det var bare minutter etter at flyet lettet at vi begynte å høre om pandemien, sa Navarro mandag om signeringen av «fase én» av handelsavtalen.

Tatt ut av kontekst

I en uttalelse gjengitt av Bloomberg sier Navarro at uttalelsene hans ble tatt ut av kontekst.

– De hadde ingenting å gjøre med fase én-avtalen, som fortsetter som før. Jeg snakket bare om mangelen på tillit vi nå har til det kinesiske kommunistpartiet etter at de løy om utspringet til Kina-viruset og påførte verden en pandemi, heter det i uttalelsen.

Også president Donald Trump tilbakeviser at avtalen er skrotet. På Twitter skriver han at avtalen er intakt, og at han håper Kina fortsetter å etterleve betingelsene i den.

Skrantende forhold

Det allerede skrantende forholdet mellom de to gigantene har surnet betraktelig etter at koronavirusutbruddet, som oppsto i Kina, har rammet USA hardt.

President Donald Trump og regjeringen hans har flere ganger anklaget Beijing for å ikke være åpne om utbruddet.

Torsdag truet Trump igjen med å kutte båndene til Kina. Det skjedde en dag etter høytstående diplomater holdt samtaler med Beijing, og USAs handelsrepresentant sa han ikke så det som en reell mulighet å skille de to landenes økonomier, skriver Reuters.