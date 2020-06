annonse

I mer en 30 år ble hjemløse gutter rutinemessig plassert hos kjente pedofile. Det hele med myndighetenes godkjennelse.

Initiativtageren beskrev eksperimentet som en suksess. De utsatte barna, som i dag er voksne, får ingen erstatning.

Det var forskere på universitetet i Hildenheim som oppdaget at myndighetene bevisst plasserte foreldreløse gutter i fosterhjem hos mannlige pedofiler. Det såkalte Kentlerprosjektet ble ledet av Helmut Kentler, professor i psykologi.

Kentler mente at pedofile ville fungere svært godt som fosterforeldre, siden de var så vedlig glad i barn, skriver Deutche Welle. Samhällsnytt har også omtalt saken. The Times omtalte saken allerede i mars.

Kentler (1928-2008) hadde en ledende posisjon ved Berlins senter for pedagogisk forskning. Han var overbevist om at seksuelt samkvem mellom barn og voksne var ufarlig og harmløst. Kentlers tanker og teorier er presentert i bokform.

Sosialkontoret i Berling skal ha vært inneforstått med hva som skjedde. Det samme gjelder for byens senat. Ingen gjorde noe for å stanse eksperimentet. Kentler hevdet at pedofiles omsorg for barna ville «muliggjøre sosial integrasjon», skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Et nettverk

Eksperimentet skal ha pågått fra rundt 1970 til Kentlers død i 2003. Flere kjente akademikere skal være blant de pedofile som ble tildelt fosterbarn.

For noen år siden sto to av ofrene fram. Siden den gangen har forskere ved universitetet i Hildesheim pløyd gjennom gamle dokumenter og intervjuet involverte. Konklusjonen er at det har eksistert «et nettverk som omfatter flere utdanningsinstitusjoner, sosialkontoret og kommunens ledelse som har akseptert, støttet og forsvart pedofili.»

En av fosterforeldrene, som kalles Fritz H, skal ha hatt flere fosterbarn. De skal ha blitt voldtatt og misbrukt og til tider blitt holdt innesperret. Et av barna skal ha dødd i 2003 som et resultat av manglende medisinsk oppfølging.

Årsaken til at de misbrukte guttene ikke får erstatning er at sakene er foreldet. Utdanningsansvarlig i Berlin, senator Sandra Scheeres (SPD) innrømmer at myndighetene har feilet. Nå vil hun forsøke å endre loven, slik at foreldelsesfristen endres og utvides i grove overgrepssaker.

Håpet er at de berørte vil få den oppreisningen de har kjempet for. FAZ skriver at prosessen med å håndtere seksuelle overgrep i utdanningsmiljøer er langt fra over. Avisen skriver at dette vil kreve ny tenkning rundt oppdragelse, noe annet enn den herskende, progressive frigjøringsideologien.