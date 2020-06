annonse

Ungarns statsminister Viktor Orbán er sjokkert over den kaotiske situasjonen i Vest-Europa, og vet ikke om han skal le eller gråte.

Bakgrunnen er en avgjørelse i EU-domstolen, som konkluderte med at en lov vedtatt i Ungarn som krever større åpenhet rundt utenlandske donasjoner til NGOer er et brudd på EUs lover. Ifølge EU-domstolen var loven diskriminerende og et brudd på prinsippet om fri bevegelse av kapital.

Orban mener domstolens avgjørelse er en del av en trend:

– Liberal imperialisme dominerer i Vest-Europa, og de vil tvinge sitt verdenssyn på land som tenker annerledes. Demokratene i USA, overnasjonale organisasjoner og internasjonale domstoler er også involvert i dette, sier Orban.

Orban mener det er en internasjonal trend i politikken som har som målsetning å svekke og eliminere nasjonale myndigheter og nasjonalstaten, for å skape nye imperier.

Den konservative statslederen i Ungarn har i årevis blitt sterkt kritisert for sin innstilling til masseinnvandring og multikultur. Orban og Ungarn satser i stedet på å styrke familiene, og har iverksatt et ambisiøst program for å øke antall ekteskap og barnefødsler. Så langt ser det ut til at den familievennlige politikken lykkes.

Orban beskriver ifølge About Hungary den dystre og kaotiske situasjonen i de vestlige, liberale landene. Han viser til hvor dårlig forberedt mange land var når coronaviruset rammet Europa, og peker dessuten på at mens Ungarn opplever økonomisk vekst, er tre av de fire største økonomiene i EU forgjeldet og i dyp økonomisk krise.

Opptøyer og etniske konflikter

På toppen av dette kommer indre uro som følge av demonstrasjoner, opptøyer og etniske konflikter:

– En bølge av vold sveiper over disse landene. Statuer blir revet ned (…) ulike etniske grupper utkjemper gjengkriger i gatene i vakre småbyer i Europa.

Orban sikter til de voldsomme reaksjonene på dødsfallet til George Floyd, og trolig til de væpnede, borgerkrigslignende sammenstøtene mellom tsjetsjenske og algeriske gjenger i den franske byen Dijon.

– Jeg betrakter disse landene, som stadig forsøker å fortelle oss hvordan vi skal leve våre liv, og hvordan vi skal styre våre land og operere vårt demokrati, og jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte.

