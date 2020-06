annonse

Natt til onsdag ble statuen av norskfødte krigshelten og slaverimotstanderen Hans Christian Heg i Wisconsin revet ned.

Hans Christian Evensen Heg ble født i 1829 i Lier i Buskerud, og falt i kamp i Wisconsin i 1863. Under borgerkrigen ledet han det 15. Wisconsin frivillige infanteriregiment, også kjent som det norske regimentet på grunn av alle norskamerikanerne som kjempet for nordstatene, skriver Nettavisen.

Statuen av Heg sto sentralt i byen Madison, som er hovedstaden i Wisconsin. Tirsdag kveld lokal tid ble statuen revet ned, melder TV-stasjonen WKOW. Sokkelen ble påført slagordet «Black is beautiful».

The protesters leave the statue on the street and march away. #wkow pic.twitter.com/sh3kZiFYkx

— Lance Veeser (@lanceveeser) June 24, 2020