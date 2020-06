annonse

Mannen som stod bak «White Lives Matter»-banneret som fløy over Manchester City sin fotballstadion mandag har fått facebook-kontoen slettet etter å ha tatt på seg ansvaret.

Flere norske medier, inkludert NRK og NTB, hevdet at banneret var rasistisk da de skrev sine saker om hendelsen.

Også fotballklubben Burnley gikk ut å fordømte banneret, som kommer i en tid hvor Premier League har bedt alle spillerne om å bære drakter med påskriften «Black Lives Matter».

Tre hvite drept

Jake Hepple er mannen som betalte for flyet som hadde «White Lives Matter» hengende etter seg. I et innlegg på facebook nekter han å beklage og minner mediene og politiet som har jaktet på han at tre hvite personer ble drept av en asylsøker i byen Reading for noen få dager siden.

– Jeg vil ta meg tid til å beklage….til absolutt ingen! Det er nå rasistisk å hevde at hvite liv betyr noe (dagen etter at tre hvite personer ble drept i en park i Reading, men alt vi har sett på TV er black lives matter etter Geroge Floyd ble drept. For en gal verden vi lever i, skrev han.

Trippel-drapet i Reading ble omtalt av Resett tirsdag.

«Libyeren som er pågrepet og mistenkt for å ha drept tre personer og skadet to andre med kniv i Reading, heter Khairi Saadallah», skrev Resett.

Kort tid etter innlegget ble Hepple slettet fra Facebook.

Selv om det ikke er noen lov som sier at de er forbudt å skrive at «White Lives Matter» har likevel fotballklubben Burnley bestemt seg for å utestenge alle som gjør dette.

– Få det bort

I Norge har TV 2, som sender Premier League, hevdet at White Lives Matter er «et stikk til Black Lives Matter».

Den tidligere Fulham-spilleren Brede Hangeland har også kritisert banneren og sier til samme kanal at «det må opp og frem i lyset, og få det bort», med henvisning til banneret White Lives Matter.

– Det er helt håpløst. Jeg synes nesten det er litt synd at de får oppmerksomhet, for å være helt ærlig. Men ok, få det opp og fram i lyset og få det bort, sa han under en TV-sending.