Over 1.000 parlamentarikere fra 25 land, inkludert Norge, ba onsdag sine lands ledere stanse Israels planer om å annekter deler av Vestbredden.

De folkevalgte skriver i et brev at de er «dypt bekymret for presedensen [annekteringen] vil skape for internasjonale relasjoner. En slik handling vil være skjebnesvanger for utsiktene til israelsk-palestinsk fred».

– Med tanke på Europas langvarige forpliktelse til å finne en fredelig løsning på konflikten, ber vi europeiske ledere vise handlekraft i møte med denne utfordringen, skriver parlamentarikerne videre, ifølge NTB.

Netanyahu er ikke nevnt i brevet, men USAs president Donald Trump er omtalt tre ganger.

– Dessverre avviker president Trumps plan fra internasjonalt anerkjente parametre og prinsipper. Den fremmer i praksis permanent israelsk kontroll over et fragmentert palestinsk territorium, mener brevskriverne.

Brevet er signert av elleve norske stortingsrepresentanter, inkludert SV-leder Audun Lysbakken.

