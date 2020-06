annonse

PR-guru Hans Geelmuyden fikk kritikk for utsagnet «kebabnorsk er ikke godt nok».

– Jeg står for alt jeg har sagt, men beklager to kommentarer, sier han selv.

– Jeg er født fargeblind, og er bekymret over diskriminering og segregering i det norske samfunnet, så påstander om «rasisme» kjenner jeg meg ikke igjen i, sier Hans Geelmuyden til Vårt Land.

Resett har i flere artikler omtalt saken om hvordan Geelmuyden ble hardt kritisert etter en uttalelse han kom med, på spørsmål om mangfold i kommunikasjonsbransjen.

– Ja, når vi søker etter folk er det ikke noe drawback å hete Ahmed, men du må kunne norsk. Det er en del med etnisk bakgrunn som ikke er gode nok i norsk og vi lever i en skriftlig kultur. Kebabnorsk er ikke godt nok i GK, sa Geelmuyden.

Uttalelsen skapte voldsomme reaksjoner, og fagbladet Kampanje fulgte opp med en rekke artikler om saken. Selv hans egne ansatte tok avstand fra sjefen.

Blendahvit bransje

En av kritikerne var Behnam Farazollahi fra Neue Design, som avsluttet et sterkt kritisk innlegg på Facebook slik:

«Det er bare en ting å si om hele saken, og jeg kan prøve å si det på godt norsk: Walla, bror?»

Nå utdyper Farazollahi kritikken overfor Vårt Land.

– Han har en posisjon i samfunnet til å faktisk kunne gjøre noe med mangfoldsproblemet i bransjen. Når han så uttaler seg slik, kommer det til syne noen sjokkerende holdninger.

Farazollahi sier at heller ikke byrået han selv leder er perfekt, men at de jobber kontinuerlig med utfordringen. Han tror denne diskusjonen kan bidra positivt:

– Det er generelt en totalt blendahvit bransje. Og det er en bransje som lever av å kommunisere et budskap til et publikum. Mangfold er selvfølgelig viktig i den sammenheng. Det bidrar til nye perspektiver som igjen kan bidra til å endre måten vi snakker og tenker på.

Geelmuyden står for det han har sagt

Selv føler Geelmuyden at diskusjonen har sporet helt av:

– Jeg står for alt jeg har sagt i denne debatten, men to kommentarer beklager jeg. Jeg synes ikke Umar og jeg har fått til en samtale, og det tar jeg min del av ansvaret for, sier han videre.

Også Geelmuyden medgir at bransjen er «blendahvit». På spørsmål om hvorfor hans firma kun har 5 av 66 ansatte med minoritetsbakgrunn, svarer PR-guruen:

– Mangfold er på mange nivåer, ikke bare etnisitet. Vi er for eksempel sterke på LHBT, likestilling mellom kjønn og utdanningsbakgrunner, men på etnisk mangfold synes jeg ikke vi er gode nok. Hvordan står det forresten til med det etniske mangfoldet i Vårt Land?

Geelmuyden forteller også at debatten har ført til at Geelmuyden Kiese har fått «en mengde mangfoldige søknader». De har også fått et par spørsmål fra kunder.

