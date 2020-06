annonse

Har du erklært krig mot slaveri? Flott! Engasjer deg mot syndene som skjer rett foran øynene dine i dag, istedenfor å angripe statuer som representerer fortidens synder.

– Vi har i dag flere slaver i verden enn vi noensinne har hatt før. En rapport fra 2016 estimerte at over 40 millioner mennesker lever som slaver i dag. I tillegg har vi dag 151 millioner barn i verden (hvert tiende barn) som brukes som arbeidskraft, og halvparten av disse er i arbeid som setter deres helse eller integritet i fare.

Hvis du virkelig ønsker å gjøre et forskjell, rett din aktivisme mot de som opplever disse problemene på kroppen i dag.

Skaff deg informasjon om moderne slaveri. Bli bevisst på hvordan du selv er med på å pumpe penger inn i slavehandel i dag ved å kjøpe varer som delvis er produsert av slaver. Og del gjerne også informasjon om dette problemet med folk du har rundt deg.

37% av verdens slaver i dag er kvinner som lever i tvangsekteskap. Hele 5% av alle unge kvinner i dag var allerede gift før de fylte 15 år. Hjelp disse, og forbygg at flere havner i samme situasjon. Protester mot land som ikke beskytter barn mot (tvangs-) ekteskap. Krev fra våre topp-politikere at de tar disse problemene opp i samtaler de har med disse landenes ledelse.

Protester mot alle aktører i dag som profitterer på slaveri og barnearbeid. Apple, Google, Microsoft, Tesla og mange andre globale selskaper bidrar i dag til å holde hjulene i gang for dagens slavedrivere. Hjelp til med å sette dette på dagsorden, slik at alle, inkludert våre politikere, blir nødt til å forholde seg til det.

Engasjer deg for at slaveri ikke skal medføre konkurransefortrinn. Krev av våre politikere at de får på plass straffetoll på alle varer som er helt eller delvis produsert med slave- eller barnearbeid.

Krev av våre politikere at de får på plass mye strengere straff for menneskehandel (i dag er strafferammen kun fengsel i 6 år).

Velg bort produkter laget i land som praktiserer tvangsarbeid i statlig regi. Kina er helt klart på toppen av verstinglista. Landet er blant annet ansvarlig for at 80.000 uighurer brukes i tvangsarbeid for å lage produkter som bærer vestlige varemerker.

Protester (eller enda bedre: be dem skamme seg) når venner deler bilder fra ferieturen til Dubai eller et annet sted der moderne slaveri florerer.

Når du først er en aktivist: gjør det som monner, det som gjør verden til et bedre sted. Ikke styr unna disse tunge løftene til fordel for symbolske handlinger som kun gir deg en klapp på skulderen eller førti laiks på sosiale medier.