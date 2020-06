annonse

annonse

Statuen av den norsk-danske presten Hans Egede i Nuuk på Grønland har blitt vandalisert med rødmaling. En ung politiker har tatt til orde for å få fjernet statuen.

Hans Egede blir kalt «Grønlands apostel» etter han misjonering blant inuittene. Han var den første misjonæren på Grønland, han kom dit i 1721 og bodde der i 15 år. Egede grunnla kolonien Godthaap som i dag har blitt omdøpt til Nuuk. Men han blir også sett på som mannen bak Danmarks kolonisering av Grønland.

Det grønlandske folketingsrepresentanten Aki-Matilda Høegh-Dam fra det grønlandske sosialistpartiet Siumut krever å få stauten fjernet. Hun mener at «Grønlands apostel» Hans Egede hører hjemme på et museum, ikke på en høyde i hovedstaden Nuuk.

annonse

– Hans Egede var jo en misjonær, som var spydspissen for koloniseringen av Grønland under en dansk konge. Statuen står på toppen av et berg og nærmest vokter over Nuuk. Den symboliserer kolonial vold, sier hun til DR.

Les også: Rødt-politiker: Snakk om smittevern og statuer er en fornærmelse i rasismedebatten

Aki-Matilda Høegh-Dam er en 23 år gammel grønlandsk politiker. Hun ble valgt inn i den danske folketinget som representant for Grønland, det med en overvekt av personlige stemmer. Hun har studert statsvitenskap på Universitetet i København, som arbeidserfaring har hun jobbet som studentermedhjelper for partiet Siumut på Folketinget. Hun ble kjent på Grønland da hun deltok i Miss Danmark og endte opp som nummer seks.

annonse

Les også: Hvorfor er det bare statuer av hvite som rives?

Høegh-Dam understreker at vandalisering av statuer er ulovlig.

– Men det er et tegn på at befolkningen har bruk for denne debatten. Befolkningen er desperat. Statuer rives ned over hele verden, noe som kanskje er på tide, sier hun.

Hans Egede ble født i Harstad i 1686 og døde i 1758

Hans familie kom fra Danmark, faren var sorenskriver i Harstad. Egede ble utdannet teolog i 1705 og ble ordinert til kapellan i Vågan i Lofoten. Allerede i 1710 begynte han å planlegge en ekspedisjon til Grønland. Det var ikke bare misjon han hadde i tankene, han så for seg også et handelkompani. Den gang var Grønland et ukjent område og han jobbet i over ti år for å få finansiert en ekspedisjon. Det ble ingen suksess, men Egede fikk muligheten til studere Grønland. Et av målene hans var å finne etterkommerne av vikingene, men han fant ingen norrøne samfunn.

annonse

Misjonsvirksomheten var begynnelsen på den danske koloniseringen av Grønland. Befolkningen ble samlet i små sentra langs kysten, det var et ledd i å få kontroll over handel og fangst. Men kontakten med europeere førte også til at inuittene ble utsatt for smitte fra kopper. Egede er kjent for sin kartlegging av Grønlands natur, kultur og naturressurser. Senere arbeider om naturforhold og kultur på Grønland bygget i lang tid på Egedes kartlegging, skriver SNL.

Les også: Når er det rett å fjerne statuer?

Hans Egede-statuen i Nuuk på Grønland har flere ganger blitt vandalisert med maling. Første gang var i 1977, så 2012 og i 2015. Aqqalu Berthelsen er en kunstner fra Nuuk, han sier til Vårt Land at det er stor forskjell mellom dansker og inuitter. De som støtter fjerning av statuen har sin sympati med demonstrasjonene i USA og bevegelsen American Indian Movement (AIM). De organiserte nylig flere demonstrasjoner for å fjerne Christoffer Columbus-statuen i Minnesota.

– Vi ser på oss som en del av den samme bevegelse: avkolonisering, sier han.