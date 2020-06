annonse

Ledere av den viktige borgerretts- og rasismekampen på 60- og 70-tallet ville fått sjokk av den ekstreme og totalitære ideologien til mange av dagens aktivister.

Dette skriver Jon Helgheim (FrP) i Dagbladet. Han minner oss om borgerettighetskjemperen Martin Luther King jr. som drømte om at alle skulle bedømmes ut fra sin karakter, og ikke på bakgrunn av hudfarge:

«I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.»

Helgheim deler denne drømmen, og mener han har dette til felles med en «enorm majoritet» av Norges befolkning. Norge er et av de minst rasistiske landene i verdenshistorien, og vi tar godt imot mennesker med annen bakgrunn eller hudfarge. Men dessverre er enkelte miljøer tilsynelatende fanatisk opptatt av hudfarge:

– Dessverre har tilsynelatende ekstreme universitetsmiljøer i USA nå også begynt å få fotfeste i Norge og Europa. Disse ekstremgrupperingenes versjon av «rasisme» handler ikke lenger om like rettigheter, eller at ingen skal dømmes på grunnlag av sin hudfarge. Tvert imot – mange av dagens aktivister gjør alt de kan for å fokusere på hudfarge. De er fanatisk opptatt av hudfarge og raser.

Hvitt privilegium

Disse ekstremistene mener at alle hvite innbyggere besitter et såkalt «hvitt privilegium», og at mennesker med ulik hudfarge ikke kan leve sammen uten at det fører til undertrykkelse:

– Dette «hvite privilegiet» gjør at alle hvite mennesker enten er rasister, ikke har anerkjent at de er rasister enda, eller viser full underkastelse til hvit-privilegium-ideologien. Politiske systemer som krever full underkastelse overfor en politisk doktrine, er noe ethvert demokratisk samfunn må møte med fordømmelse. Ellers vil resultatet bli ensretting, redusert meningsmangfold og i siste instans en forvitring av selve demokratiet.

Stadig flere utvikler en selvsensur, og unnlater å uttale seg om det som oppfattes kontroversielt av såkalte «antirasistiske» aktivister. Dette truer vårt demokrati:

– Demokratiet er neppe tjent med at denne typen ytterliggående ideologer får bestemme hva som er rasisme, og hvem som får bruke sin grunnlovfestede rett til å ytre seg eller demonstrere.

Vi kan ikke forby ytringer vi ikke liker, slik byrådet i Trondheim synes å ønske. Ytterliggående krefter kan ikke få definere hva som er rasisme:

– Når ytterliggående krefter forsøker å definere alt som rasisme, da kjenner ikke folk seg igjen, og kampen mot den reelle rasismen mister støtten. Når vårt inkluderende samfunn stemples som grunnleggende og systematisk rasistisk, da mister vi folks forståelse. Rett og slett fordi det er feil.