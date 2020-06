annonse

Etter drapet på George Floyd har det blitt iverksatt en digital aktivisme. Bevegelsen Black Lives Matter (BLM) ble etablert i 2013 med emneknaggen #BlackLivesMatter.

– Bevegelsen legger rett og slett noe av ansvaret over på brukerne i sosiale medier og oppfordrer til handling som passer svært godt inn i 2020-livene våre: Å konsumere innhold, skriver Christina Hauge i Kampanje.

Hauge er medieviter og innholdsrådgiver i Knowit. Hun sier at bare på Instagram alene er det over 21 millioner bilder med emneknaggen #BlackLivesMatter. Hun har fulgt med på BLM i sosiale medier og mener at strategien er genial. De er massive på digital mobiliseringen. De har ingen lederfigurer, det er kun vanlige mennesker som gjør jobben.

– I sosiale medier er det politiske innholdet innrammet av personlige historier, alle unike, og hver person har sin unike forutsetning for engasjement. BLM har greid å omfavne de unike historiene som en del av en samlet kommunikasjon. En bevegelse der det er plass og rom for mange ulike historier, gir en massiv kraft, skriver hun.

BLMs vekst kommer av at gamle og nye aktivister blir engasjert, de får med seg andre og at de selv deler personlige ting på nett. Bevegelsen skiller seg ut fra annen aktivisme, her får brukerne utdelt noe mer enn bare et bilde med et slagord. BLM er personlige historier, samt lenker til kunnskap om rasisme og hvordan en selv kan bidra.

Ansvaret overføres til brukerne, og de oppfordres til handling. At BLM sprer seg så fort er kombinasjonen av personlige historier, følelser og empati. BML gir noe mer enn inspirasjon, det oppfordres også til handling.

