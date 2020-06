annonse

To store skulpturer skal reises i den britiske hovedstaden neste år, for å feire masseinnvandringens tidsalder.

Mandag ble det annonsert at skulpturer laget av kunstnerne Thomas J. Price og Veronica Ryan skal reises i London-bydelen Hackney i løpet av 2021. Monumentene skal hedre den såkalte Windrush-generasjonen, en gruppe innvandrere som i 2018 ble truet med deportasjon, samt innvandring til Storbritannia generelt. Det rapporterer The Guardian.

Monumentene vil inkludere en skulptur av frukt, samt en ni fots statue av en lokal innbygger fra Hackney med minoritetsbakgrunn.

Vil rette opp historiske feil

Borgermesteren i Hackney, Phillip Glanville fra Labour, slår fast at beslutningen ikke er tatt som et motsvar til debatten rundt statuene fra kolonitiden.

– Men jeg tror at det er en forskuddsbetaling som retter opp noe av det som er galt, og en sjanse for å se flere mangfoldige folk representert i det offentlige rom, sier han til The Guardian.

Kunstner Thomas J. Price mener at de kommende monumentene vil understreke «underskuddet» på ikke-hvite statuer i Storbritannia. Han konstaterer at «representasjon er utrolig viktig».

– Det har vært så mangelfullt, vi har bare ikke hatt det. Du kan telle på en hånd antallet skulpturer av ikke-hvite folk, og det er enda verre for svarte folk. Du må være Nelson Mandela. Det er utrolig. Og likevel er det sett på som normalt, sier han.

Flyt av mennesker

Veronica Ryan har på sin side designet en skulptur av frukt og grønnsaker fra Karibien, som hun mener representerer migrasjon.

– Bevegelsen til frukt og grønnsaker rundt omkring i verden historisk, eksemplifiserer måten mennesker har vært en del av den bevegelsen på. Mange frukter og grønnsaker har sin opprinnelse i Asia og Afrika, sier hun.

Nyheten om de nye monumentene kommer ikke lenge etter at London-borgermester Sadiq Khan annonserte at alle landemerker i den britiske hovedstaden bør evalueres, og at man bør fjerne dem og erstatte dem med hyllester til minoriteter, dersom de ikke er i tråd med dagens rådende syn på «mangfold».