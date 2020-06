annonse

annonse

Coronaviruset sprer seg stadig raskere i Pakistan, men smittebekjempelsen lammes av interessekonflikter og manglende samhold mellom folk, myndigheter og religiøse ledere. Nå spås det 1,2 millioner smittede innen august.

Etter sin turné gjennom Europa og Nord-Amerika har coronaviruset nå debutert i verdens utviklingsland, herunder på Det indiske subkontinent.

I Pakistan må myndighetene ikke bare håndtere coronaviruset, men strever også med en likegyldig befolkning og religiøse ledere. De ulike delstatsmyndighetene har blant annet stanset kollektivtransport mellom byer, stengt skoler og butikker og rådet folk til å unngå massemønstringer.

annonse

Ikke minst hadde Pakistan landsdekkende portforbud fra 1. april til 9. mai. Men idet landet ikke har nevneverdig offentlig velferd, har folk måttet prioritere inntekt og mat på bordet foran smittevern og selvisolasjon hjemme. Landets bruttonasjonalprodukt på 1.388 USD per capita er blant de laveste i verden.

Les også: Pakistanske muslimer flokker til fredagsbønnen – gir blaffen i corona

Fra gatemarkedene – og ikke minst moskeene – meldes det om yrende folkeliv, skriver South China Morning Post. Mange pakistanere bryr seg heller ikke om å bære munnbind eller overholde sosial avstand. Likegyldigheten forsterkes av religiøse ledere som oppfordrer folk til å legge sin skjebne i Allahs hender.

Videre meldes det at politiet i Balutsjistan-provinsen skal ha arrestert journalister for å ha omtalt påståtte mangler ved et lokalt karantenesenter, ifølge Associated Press. Organisasjonen Reportere Uten Grenser skriver at det dreier seg om to journalister og at disse skal ha blitt torturert.

annonse

Les også: Pakistan har ikke råd til å stenge byer

Pakistans regjering er lite lysten på å forlenge nedstengningen av landet, og har også avvist Verdens Helseorganisasjons forslag om å vekselvis ha to uker med nedstengning og to uker uten for å flate ut smittekurven.

– Avgjørelsen [om å oppheve portforbudet] er blitt tatt fordi folket vårt lider. Våre fattige og arbeidstakere har ikke lenger råd til å leve under lockdown, sa Pakistans statsminister Imran Khan under en pressebriefing 7. mai, gjengitt av The Times of India.

Med andre ord er situasjonen i Pakistan at alle motarbeider alle mens coronaviruset sprer seg. Daglig smittes rundt 6.800 pakistanere av COVID-19, hvorav 150 dødsfall. Det er mer enn en dobling siden slutten av mai, da 2.000 til 3.000 ble smittet hver dag.

Les også: Leger sultestreiker med krav om smittevernutstyr i Pakistan

annonse

Dermed ligger det an til at coronaviruset kan renske godt opp i det muslimske landet. Imidlertid er snaut halvparten av innbyggerne under 30 år gamle, herunder er hver tredje pakistaner 15 år eller yngre. Pakistan har rundt 208 millioner innbyggere.

23. juni hadde Pakistan 185.000 offisielt påviste smittetilfeller, og allerede er kapasiteten ved sykehusene så sprengt at pasienter angivelig må snu i døren. Nå spås det at antallet smittede kan nå 1,2 millioner innen august.