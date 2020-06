annonse

Nettavisen Utrop får kritikk fra PFU, etter å ha publisert krasse meningsytringer om islamkritikere som fakta i en nyhetssak.

I en artikkel publisert i februar i år kartla Utrop, en nettavis som klart tar standpunkt mot innvandrings- og islamkritikk, medlemmene i Utlendingsnemnda (UNE). I ingressen i den aktuelle artikkelen stod følgende setning:

«Rasismeanklagde Lily Bandehy, eks-muslim Cemal Knudsen Yücels som truer religionsfriheten og Halvor Fosli som mener hvite blir utsatt for folkemord er blant de som avgjør asylsøkernes skjebne.»

De tre overnevnte personene har klaget Utrop inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Bandehy, Yücel og Fosli mener artikkelen inneholder personangrep og grove karakteristikker av dem. De har videre anført at de mener at det som er skrevet om dem er irrelevant for deres verv i UNE. Klagerne påpeker at Utrop har blandet meningsytringer og fakta. Dessuten mener de at blant annet gjengivelsen av hva Halvor Fosli står for er tatt ut av kontekst, når det skrives at han skulle mene at hvite mennesker blir utsatt for folkemord.

I en uttalelse fra PFU slås det klart og tydelig fast at Utrop har opptrådt kritikkverdig i denne saken, i henhold til Vær Varsom-plakatens punkt 4.2.

– Skuffet

Cemal Knudsen Yücel er glad for kritikken, men mener samtidig at PFU ikke har gått langt nok.

– Jeg blir skuffet over hvor amatørmessig de (Utrop, red. anm.) har oppført seg. De husker ikke, de blander, de glemmer. Redaktøren anklager meg for å være en person som ønsker å ta religionsfriheten fra muslimer, og dokumenterer det ved å vise til sin egen gamle kommentar der han kalte meg antimuslim. PFU burde ha felt Utrop, ikke bare kritisert dem, slår Yücel fast overfor Resett.

Hets og trusler

Samfunnsdebattanten forteller at han opplever å få hets, og at han føler at han og de to andre klagerne har blitt målskive for kampanjer fra Utrop, som dessuten mottar statsstøtte.

– De provoserer radikale muslimer til å skade oss. Det de ser ut til å ønske er at vi skal melde oss ut fra samfunnsdebatten, sier Yücel, og legger til:

– Jeg har fått trusler om at noen skal sette en kniv i hjertet mitt. Vi blir sett på som et mål.

Samfunnsdebattanten, som selv har bakgrunn fra Tyrkia, påpeker også at Utrop har hevdet at han vil forby hijab, og vist til en kronikk som ikke har noe med ham å gjøre i det hele tatt.

Faktiske opplysninger vs meningsytringer

PFU konstaterer i sin uttalelse at klagerne som offentlige personer må finne seg i at det er et søkelys på deres ytringer, men at man også må kunne forvente at medier som er forpliktet til å følge retningslinjene stipulert i VVP, arbeider i tråd med disse.

PFU påpeker at klagerne har anført brudd på fire punkter i VVP; 3.2, 4.1, 4.2 og 4.3.

«Etter utvalgets mening er de sentrale presseetiske problemene knyttet til VVP 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og 4.2, om å gjøre klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.»

Kritikk

PFU konstaterer imidlertid klart at ingressen i den innklagde artikkelen, som skulle være en slags nyhetssak, er «kommenterende i sin form», altså at den inneholder rene meningsytringer, uten at dette gjøres klart. Man legger da særlig vekt på det som er skrevet om Cemal Knudsen Yücel og Halvor Fosli.

PFU stiller også spørsmål ved at Utrop har henvist til egne synspunkter, for å underbygge egne påstander, som så er fremmet som objektive fakta.

På bakgrunn av dette uttaler PFU at Utrop har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.2 i Vær Varsom-plakaten.

